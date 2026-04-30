Победа будет за нами: Порошенко в Загребе объяснил, почему Украина нужна Европе и как быстро закончить войну

Петр Порошенко, который принимает участие в Саммите Международного демократического союза в Загребе, объяснил западным партнерам на примере Ближнего Востока, как быстро может разрушиться среда безопасности. Он подчеркнул – Украина нужна Европе как ключевой фактор безопасности, а поддержка ВСУ – это не благотворительность, а инвестиция. Он также призвал западных союзников давить на Путина для полного и безусловного прекращения огня.

Пятого президента цитирует портал "Европейской солидарности".

"Абсолютно ошибочный подход, если вы будете думать, что поддержка Украины – это благотворительность со стороны Европейского Союза. Это тупик. Это самоубийство. Если вы думаете, что это моральное обязательство поддерживать Украину — забудьте об этом. Это не работает. Поддержка или инвестирование в оборонную промышленность, инвестирование в Вооруженные Силы Украины – это инвестирование в европейскую безопасность. В безопасность каждой вашей страны", – сказал Порошенко.

"Сейчас никто не имеет безопасности. Теперь это другой мир. Те, кто имеет относительно этого сомнения, пожалуйста, очень внимательно проанализируйте ситуацию в Объединенных Арабских Эмиратах. Еще вчера они жили в абсолютно комфортной ситуации. Цены росли, оценка инвестиций росла. И в один день после иранской атаки все было разрушено", – констатирует Порошенко.

"А уже на следующий день представители Вооруженных Сил Украины, представители оборонной промышленности появились в портах Дубая, Фуджейры, Эр-Рияда или даже в Азербайджане. И это является доказательством того, что только вместе, когда мы объединим оборонную промышленность, когда мы объединим вооруженные силы, когда мы объединим уникальный опыт войны... Готово ли НАТО к такому типу войны? Мой ответ — нет. Имеет ли НАТО оружие, чтобы воевать против России во время этой войны? Мой ответ — нет. Поэтому в этой ситуации — давайте держаться вместе, инвестируем вместе, защищаемся вместе и побеждаем. Мы должны выиграть эту войну против России. Мы сильнее, мы больше. И у меня нет ни одного момента сомнения в том, что победа будет за нами", – сказал Петр Порошенко.

"Существует ли такая возможность — быстро закончить войну? Я уверен, что да. Что нам для этого нужно? Несколько предпосылок. Во-первых, нам нужно трансатлантическое единство. Нам нужно единство между Соединенными Штатами и единство внутри НАТО. Без этого это было бы подарком для России. Разве мы дали России шанс думать, мечтать и восхищаться тем, что они могут выиграть войну, вернуть их к сценарию захвата Киева за три дня? Нет. После начала полномасштабной агрессии уже 1527 дней Киев бьется, Украина бьется", – сказал Петр Порошенко.

"Пункт номер два — это единство внутри Европейского Союза. И пункт номер три — это демократическая устойчивость внутри Украины. Нам нужна коалиция национального единства. Нам нужна демократия. Нам нужно уважение к правам человека. Нам нужно верховенство права. Нам нужна независимая судебная система. Нам нужны независимые и защищенные антикоррупционные институты", – говорит Порошенко.

"И единство трансатлантическое, единство европейское и единство внутри страны — это, безусловно, плохой сигнал для Путина. Путин должен получить немедленное требование. Не 20 или 28 пунктов мирного соглашения — забудьте об этом. Нам нужно одно требование: всеобъемлющее, безусловное и немедленное прекращение огня". – подчеркнул пятый президент.