По кому звонят колокола Гаагского трибунала? Международный криминальный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам детей Марии Львовой-Беловой. В заявлении Международного криминального суда (МКС) говорится о наличии достаточных оснований полагать, что российский лидер несёт уголовную ответственность за военное преступление за незаконную депортацию населения (детей) и незаконное перемещение населения (детей) из оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию. По данным украинских правоохранителей, зафиксировано более 16 тысяч случаев депортации украинских детей оккупантами.

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В реальной жизни эта цифра намного выше. Реализация этого преступного плана была невозможна без высшего должностного лица Российской Федерации, которым является президент. Российская оккупационная власть в Украине отчуждала детей от родителей и прятала их на территории Российской Федерации, целенаправленно отправляя в отдаленные и малонаселённые регионы.

По сути, это государственная политика Москвы, в основе которой лежит реализация планов античеловеческой природы. Главный обвинитель Международного криминального суда Карим Хан заявил, что вполне возможно, что в какой-то момент президент России Владимир Путин предстанет перед этим судом за военные преступления. "Я думаю, что те, кто считает это невозможным, не понимают историю, потому что главные нацистские военные преступники были все посажены на скамьи подсудимых", также упомянувши бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, лидера боснийских сербов и командующего вооруженными силами РС Радована Караджича и Ратко Младича, президента Либерии Тейлора, премьер-министра Руанды Камбанда, президента Чада Хабре. Все они были влиятельными личностями, но оказались в залах судов, а их действия были оценены независимыми судьями, и это даёт надежду, что как бы то ни было сложно, закон всегда побеждает.

Карим Хан подчеркнул, что депортация украинских детей в Россию была бесчеловечной и что Россия могла бы принять другие меры для защиты детей, если бы это было её намерением. Если в каком-то районе возникала опасность, их нужно было перемещать в другие районы Украины, где такой опасности не было. Если бы это было невозможно, им должны были предложить переселение в третьи страны. Этот ускоренный процесс, который реализовала Россия, предоставив детям иностранное гражданство, потребовал внимания, а также дал дополнительный импульс расследованию.

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин совершил военные преступления и что решение Международного криминального суда выдать ордер на его арест было оправданным. "Я думаю, что это оправдано. Проблема в том, что не все, в том числе и мы, признают суд. Но я думаю, что МКС подал сильный сигнал", — сказал Байден. Кроме того, США независимо от МКС установили, что российские войска совершили военные преступления в Украине, и считают, что виновные должны быть привлечены к ответственности. Решение МКС обязывает 123 государства арестовать Путина, если он будет обнаружен на их территории, и передать его в Гаагу для суда.

В ордере на арест говорится, что Путин должен явиться в Гаагу и дать показания. Если он этого не сделает и появится в стране, ратифицировавшей Римский статут или Статут Международного криминального суда, то его следует арестовать. В случае, если Путин не прибудет в Гаагу, на его арест будет выдан ещё и ордер Интерпола. Конечно, в России это сделать будет невозможно, но вполне реально за её пределами, тем более что страны мира, признающие компетенцию Интерпола, составляют огромное большинство. Кроме того, вместе с обвинением в международном преступлении Владимир Путин лишается дипломатической неприкосновенности.

Вице-премьер-министр Великобритании Доминик Рааб заявил, что ожидается длительный процесс. Но об этом говорили и для обвиняемых в преступлениях на территории бывшей Югославии и Руанды. Однако всех преступников судил международный суд. Из-за решения МКС Путину теперь очень трудно путешествовать по миру.

Ордер на арест Путина означает, что он становится человеком, с которым проблематично договориться о чём-то важном. Таким образом, его окружение попытается пересмотреть свою поддержку агрессивной политики Кремля. Поддержка возможного преступника теперь может стоить любому стороннику Путина явки на скамью подсудимых. Всем будет гораздо проще сместить его и, может быть, даже "спаковать" для поездки в Гаагу. Случай с Милошевичем только подтверждает это. Кроме того, возможно получение вознаграждения до 5 миллионов долларов за задержание Путина от организации, тесно сотрудничающей с МКС.

Кремль заявил, что ордер на арест Путина является возмутительным и бессмысленным и что Россия, как и многие другие страны, не признает юрисдикцию МКС. Римский статут, которым был учрежден МКС в 2002 году, был ратифицирован 123 государствами. Среди них нет США, Китая, Израиля, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, Ирана и Индии. Однако международный террорист, бывший полковник ФСБ, воевавший в Боснии и Герцеговине, Приднестровье и бывший так называемый министр обороны само провозглашённой и непризнанной ДНР Игорь Гиркин заявил, что Путину, как он и предсказывал, суждено стать современным Милошевичем, Каддафи или Саддамом Хусейном. Запад якобы убежден в победе и сейчас создает для неё свои правовые рамки.

Таким образом, Владимир Путин становится ещё более токсичным политиком. Решится ли кто-нибудь из официального Будапешта сейчас приехать в Кремль для переговоров - большой вопрос. Неудивительно, что Виктор Орбан уже заявил о пересмотре отношений с РФ. Решение МКС вышло накануне приезда в Москву с официальным визитом главы КНР. Посмотрим, о чём можно договариваться с возможным преступником, который ворует чужих детей. Через несколько дней мы узнаем, в интересах ли Пекина оставаться рядом с международно изолированной Москвой. Китай, как и Россия, не признаёт юрисдикцию МКС, но это ещё ничего не значит. Теперь даже физическое исчезновение Путина не освободит его от суда, как это было в случае с Гитлером. МКС, как и Нюрнбергский трибунал по преступлениям во время Второй мировой войны, "не забудет" и ближайшее военно-политическое окружение главы Кремля.