По инициативе Порошенко: Верховная Рада приняла обращение к миру по поводу культурного геноцида со стороны России

Верховная Рада приняла инициированное лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко обращение к Организации Объединенных Наций, парламентов и правительств государств-членов ООН, государств – членов Европейского Союза и НАТО, Европейского парламента, ЮНЕСКО, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО с призывом осудить политику систематического культурного геноцида со стороны РФ, направленную против украинского народа.

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Порошенко, представляя в парламенте проект постановления, отметил, что Россия сознательно уничтожает культурное и историческое наследие Украины, пытаясь стереть его так же, как и наши города и села. Он призвал мир исключить страну-агрессора из всех международных институтов.

"Есть вещи, есть вопросы, которые объединяют эту Верховную Раду. Я очень ценю и для меня большая честь докладывать по вопросу, который объединяет всех нас – сохранение нации, сохранение культурного генофонда, – и объединяет вокруг Украины весь мир", – подчеркнул Порошенко.

"Казалось бы, не слишком ли сильны слова "культурный геноцид"? Нет. О культурном геноциде ещё когда-то Шевченко писал: "И могилы мои милые москаль разрывает… роет, раскапывает, не своё ищет". Точные слова Кабзаря. Еще тогда империя раскапывала курганы, присваивала наши культурные артефакты, присваивала и сейчас присваивает нашу историю", – подчеркнул политик.

"Мы привыкли думать, что государственная граница проходит по карте. Не только. Государственная граница проходит через язык, память, музеи, театры, традиции. Именно поэтому враг наносит удары по Киево-Печерской лавре, именно поэтому враг наносит удары по дому Шухевича, по киностудии Довженко, по "Художественному арсеналу", по Харьковскому художественному музею, по Дому органной музыки в Днепре. Это не случайные удары. Это сознательная попытка уничтожить нашу историческую и культурную память", – подчеркнул он.

"Говорят, что культура — это украшение государства. Нет. Культура и есть само государство. Поэтому наше обращение – немедленно осудить, исключить агрессора из всех международных организаций", – сказал Порошенко.