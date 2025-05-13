По инициативе Канады Порошенко встретился с послами стран G7 и Евросоюза

Петр Порошенко провел встречу с послами стран Группы Семи и ЕС в Украине по инициативе Канады, которая является председательствующей в G7. Он назвал встречу содержательной и дружественной.

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Об этом пятый президент сообщил в соцсетях.

"Важное внимание уделили ситуации на фронте и последнему развитию в переговорном процессе по завершению войны и достижению справедливого мира в Украине. Отметил критическую необходимость совместных действий Украины и союзников. Поблагодарил Францию, Великобританию и Германию за лидерство в "коалиции решительных" и содействие координации позиций между Европой и США относительно путей реализации мирных инициатив", - сообщил пятый Президент в соцсетях.

"Подчеркнул принципиальные "красные линии" для украинского общества, которые являются определяющими для достижения справедливого мира. Подчеркнул, что Украине нужен именно справедливый мир, а не капитуляция или вознаграждение агрессора. Свободный мир должен показать свою силу и преданность принципам международного права и правопорядка", - написал Порошенко.

"Ознакомил послов Группы Семи с состоянием и угрожающими тенденциями развития внутриполитических процессов в Украине. Подчеркнул, что борясь с диктатурой, Украина не должна сама превратиться в диктатуру, а демократия не должна стать жертвой геополитических процессов", - отмечает лидер оппозиции.

"Отдельное внимание уделил целенаправленным усилиям власти по зачистке политического поля от оппонентов, эрозии многопартийного плюрализма, свободы СМИ и прав оппозиции в Украине, подрыву независимости правосудия и антикоррупционных органов, политически мотивированным действиям Национального банка, угрожающей практике введения незаконных и антиконституционных санкций против политических оппонентов", - пишет Петр Порошенко.

Он призвал международных партнеров и дальше держать на контроле проблемы с демократией в Украине и способствовать сохранению и укреплению демократических институтов в нашем государстве.