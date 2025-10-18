По аналогии с Газой: Стармер предложил разработать с США мирное соглашение для Украины

После двухчасовых переговоров с президентом США Дональдом Трампом украинский президент Владимир Зеленский созвонился с европейскими лидерами. Во время группового телефонного разговора возникли новые предложения о мирном урегулировании войны.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил использовать опыт урегулирования войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает издание Axios.

Новые мирные предложения

Во время телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами глава британского правительства предложил поработать с США над проектом мирного соглашения для Украины в соответствии с планом Трампа из 20 пунктов для Газы. Этот план, как известно, был согласован с рядом арабских и мусульманских стран, в частности, с Египтом, Катаром и Турцией.

В контексте российско-украинской войны представители Европы хотят, чтобы успешный опыт мирного урегулирования войны в секторе Газа был использован в Украине. Стоит отметить, что заявление Стармера подразумевает совместную разработку плана Соединенных Штатов и стран Европы.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил провести на выходных срочную повторную телефонную встречу между европейскими советниками по национальной безопасности.

Что предшествовало

17 октября в Белом доме состоялась очередная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Сразу же после встречи с американским президентом Зеленский провел телефонный разговор с рядом европейских лидеров.

По словам главы государства, к групповому разговору присоединились председатель Европейского совета Антониу Кошта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, а также целый ряд представителей стран Европы.

Напомним, после встречи с Трампом президент Украины подчеркнул важность первоочередного прекращения огня, чтобы можно было садиться за стол переговоров. Ключевыми темами переговоров в Белом доме были поставки в Украину систем ПВО, дальнобойность и возможная встреча в Будапеште Трампа с Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. После этого американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель. Целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной. По словам Трампа, на следующей неделе состоятся встречи советников высокого уровня с обеих сторон.

