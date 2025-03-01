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Украина получит от Великобритании £2,26 млрд в поддержку обороноспособности: что известно

Михаил Левакин
Mакроэкономика
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Украина получит от Великобритании £2,26 млрд в поддержку обороноспособности: что известно

Великобритания предоставила Украине новый кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов – это около 3 млрд долларов США. Соответствующее соглашение о предоставлении кредита помощи было подписано сегодня, 1 марта, министром финансов Украины Сергеем Марченко и канцлером казначейства Великобритании Рейчел Ривз.

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Как отметили в Минфине Украины, свои подписи правительственные чиновники поставили под документом в онлайн формате, в режиме видео-конференции. Но находящийся в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьером Британии Киром Стармером присутствовали на церемонии подписания соглашения.

Украина получит от Великобритании £2,26 млрд в поддержку обороноспособности: что известно

Указанные средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом 50 млрд. долларов США. Таким образом, кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих прибылей, полученных от обездвиженных российских активов.

Украина получит от Великобритании £2,26 млрд в поддержку обороноспособности: что известно

Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства будут направлены в первую очередь для финансирования закупки оборонных материалов в соответствии с потребностями украинской стороны.

"Великобритания продолжает стоять на защите Украины. И сегодняшнее соглашение, способствующее усилению обороноспособности Украины, является подтверждением этому", – заявил министр финансов господин Марченко.

Украина получит от Великобритании £2,26 млрд в поддержку обороноспособности: что известно

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря прошлого года Украина получила 4,1 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза, что составляет около 180 млрд грн по текущему курсу. Этот транш является вторым регулярным в рамках программы Ukraine Facility, рассчитанной до 2027 года.

В феврале этого года в Еврокомиссии объявили о выделении Украине 3,5 миллиарда евро финансовой помощи. Общая сумма финансовой помощи от Европейского Союза уже составила 134 миллиарда евро, а указанный транш ожидается уже в начале марта.

Но восстановление Украины и ее армии обойдется как минимум в 205 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, а общие затраты на укрепление обороны Европы могут достичь триллионов долларов. Если финансировать эти расходы за счет долга, страны ЕС могут столкнуться с дополнительными 2,7 триллиона долларов заимствований, что потребует существенных изменений в их бюджетах.

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