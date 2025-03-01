Украина получит от Великобритании £2,26 млрд в поддержку обороноспособности: что известно

Великобритания предоставила Украине новый кредит в размере 2,26 млрд фунтов стерлингов – это около 3 млрд долларов США. Соответствующее соглашение о предоставлении кредита помощи было подписано сегодня, 1 марта, министром финансов Украины Сергеем Марченко и канцлером казначейства Великобритании Рейчел Ривз.

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Как отметили в Минфине Украины, свои подписи правительственные чиновники поставили под документом в онлайн формате, в режиме видео-конференции. Но находящийся в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьером Британии Киром Стармером присутствовали на церемонии подписания соглашения.

Указанные средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом 50 млрд. долларов США. Таким образом, кредит будет обслуживаться и погашаться за счет будущих прибылей, полученных от обездвиженных российских активов.

Финансирование предоставляется на 30 лет. Привлеченные средства будут направлены в первую очередь для финансирования закупки оборонных материалов в соответствии с потребностями украинской стороны.

"Великобритания продолжает стоять на защите Украины. И сегодняшнее соглашение, способствующее усилению обороноспособности Украины, является подтверждением этому", – заявил министр финансов господин Марченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря прошлого года Украина получила 4,1 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза, что составляет около 180 млрд грн по текущему курсу. Этот транш является вторым регулярным в рамках программы Ukraine Facility, рассчитанной до 2027 года.

В феврале этого года в Еврокомиссии объявили о выделении Украине 3,5 миллиарда евро финансовой помощи. Общая сумма финансовой помощи от Европейского Союза уже составила 134 миллиарда евро, а указанный транш ожидается уже в начале марта.

Но восстановление Украины и ее армии обойдется как минимум в 205 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, а общие затраты на укрепление обороны Европы могут достичь триллионов долларов. Если финансировать эти расходы за счет долга, страны ЕС могут столкнуться с дополнительными 2,7 триллиона долларов заимствований, что потребует существенных изменений в их бюджетах.

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