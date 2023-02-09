Блог | Виталий Портников: Письмо миротворцу

Дорогой Григорий Алексеевич!

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За последние годы вы написали немало удивительных текстов, на которые я не считал возможным реагировать, так как они касались внутренней политики страны, в которой вы решили делать - ну и не сделали - свою политическую карьеру.

Но на ваш последний текст, который посвящен российско-украинской войне, я не могу не отреагировать. Он меня не обидел, этот текст. Он меня поразил.

Ваши российские читатели, конечно, будут говорить о вашей аморальности, о связи с Кремлем, о том, что вы хотите выслужиться, и так далее. Я вовсе так не думаю. Я думаю то, что думал всегда, но не хотел вам говорить, - вы просто ничего не понимаете в принципиальных вопросах российской политики. Вы выбрали не ту страну, Григорий Алексеевич. У вас с Россией общего - только паспорт.

И это не о вашем еврейском происхождении, Григорий Алексеевич. Это о Львове. Если вы в самом деле до сих пор думаете, что можно родиться во Львове, сформироваться во Львове и понимать тайники души босяка, воспитывавшегося в заплеванных подворотнях Ленинграда, то вы сильно ошибаетесь. То есть я не сомневаюсь, что вы думаете именно так - что понимаете. Но вы не понимаете даже Шлосберга, о Путине я уже и не говорю. И о тех безумцах из Нижнего Тагила или Кемерова, что будут аплодировать ядерному взрыву, если так решит телевидение, - тоже не говорю. У вас, Григорий Алексеевич, и у этих людей совершенно разное представление о ценности человеческой жизни. Вы в этом не виновны. Вы и эти странные люди сформировались в совершенно разных мирах.

Виноваты в другом - что до сих пор считаете себя человеком, который разбирается в российской политике. Хотя весь ваш непростой жизненный путь должен был подсказать вам, что вы так ничего не поняли ни в этой политике, ни в загадочной русской душе, загадочность которой только в одном - в готовности отобрать чужую душу в любой удобный или неудобный для этого момент. И в готовности пожертвовать собственной душой ради абсолютной бессмыслицы, за которую и копейки жалко. Вот и вся загадочность, Григорий Алексеевич, - глупость, жадность и жестокость. Владимир Владимирович знает это куда лучше нас с вами. Именно поэтому президент России - он, а не вы. Не скрою, я был бы рад, чтобы было наоборот. Да что греха таить, все, кто сейчас говорит о вашей аморальности и бессмысленности вашего текста, тоже были бы совсем не против. Но вы не будете президентом Российской Федерации, Григорий Алексеевич. Более того, вы никогда не имели ни одного шанса. Глупость, жадность и жестокость - это не ваше, у вас не могло получиться.

Я даже допущу, что вы написали эту статью из лучших побуждений. Что за ваших родственников во Львове вы волнуетесь больше, чем за ваших читателей в Москве - и, собственно, это тоже вполне естественно. Но что в этой статье политического? Вы что, в самом деле думаете, что если Зеленский, Байден и Макрон заявят, что хотят прекращения огня, Путин радостно остановится там, где находится? Это и есть правда? Или правда в том, чего не хотят знать ни на Западе, ни даже в Украине: Путин будет воевать, пока есть силы и возможности, и с каждым годом войны его популярность у соотечественников будет только возрастать. Разве вы не знаете, что нет такой цены, которую не был бы готов заплатить русский человек за оккупацию чужих территорий? Ну а если и в самом деле не знаете, то я решительно не понимаю, что последние пять десятилетий вы делали в Москве, среди кого жили? Может быть, ваши новые соотечественники с их подлинными желаниями и чаяниями вас не очень интересовали?

Да, Григорий Алексеевич, эта война будет продолжаться, и никакие перемирия ее уже не остановят - потому что России не нужны никакие перемирия, потому что Путину нужен крах Украины. Да, в какой-то момент российский президент может задуматься о ядерном оружии - но никакое перемирие не сможет предотвратить решение уничтожить миллионы людей. А сила и непоколебимость - может. Человек, который с детства боится крыс, верит только в силу, Григорий Алексеевич. Да и народ, Григорий Алексеевич. Русские всегда шли вперед, когда от них убегали, и всегда презирали тех, кто просил пощады. Дайте сдачи русскому мужику - и в его пьяной ухмылке вы увидите первые проблески разума. Поэтому никакого выбора у украинского народа нет: можно либо сопротивляться всему этому кошмару - либо погибнуть.

И да, вы, конечно же, скажете, что я живу комфортной жизнью и расписываюсь за других. Конечно, я пишу вам не из окопа, Григорий Алексеевич. Из окопа вам вряд ли кто-то вообще стал бы отвечать. Но считать жизнь украинцев комфортной может только тот, кто и вправду не понимает, что такое война. Война, Григорий Алексеевич, создает совершенно иное ощущение жизни - когда люди, оказывающиеся в ежедневном ожидании нового нападения, ракетного обстрела, бомбардировки живут не геополитическими перспективами, а одним днем. Но теперь, спустя год войны, все эти люди знают: если пропустить врага дальше, их ждет судьба обитателей Бучи, Изюма, Херсона, Мариуполя. Убийства, пытки, изнасилования. "Фильтрация".

Наверное, именно поэтому никто в Украине не верит ни в какое прекращение огня. Наверное, именно поэтому у нас есть шанс выжить, Григорий Алексеевич. Потому что если мы доверимся вам, а не нашей армии - Путин нас всех убьет.