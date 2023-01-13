Песик Трампик?
Не совсем о войне, хотя в конечном итоге — о войне всё равно. Короткая реплика.
После антиукраинского выпада президента Сербии по фамилии Додик, умудрившегося наградить вонючее пуйло, появились предложения давать собакам имя Додик. Заодно, конечно, вспомнили про имена Трампик и Орбан.
Лично я — категорически против. Собак надо любить, а не вымещать на них зло. Собака — не просто друг человека, а друг иногда более верный, чем некоторые [бывшие] люди. И чем некоторые страны.
Собака же во время войны — это ещё и отдых души. Собака — существо мудрое и преданное. И называть их надо соответственно. Например — Патрон. Это (вдруг кто не знает) героический украинский пёс-сапёр, маленький король разминирований в Черниговской области. Который СВОЮ награду действительно заслужил.
Любите домашних животных и не оскорбляйте любимцев глупыми именами!