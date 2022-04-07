Первыми начнут 'сыпаться' МИД и спецслужбы: Арестович предсказал развал российских властей

Развал российских властей начнется с послов РФ и самого Министерства иностранных дел страны-агрессора. Дальше в игру вступят спецслужбы.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube. Он отметил, что российские послы уже "зарабатывают себе спасение" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Многие послы российские приходят к нашим послам и говорят: "Вы не подумайте, мы не такие, это там уроды. Давайте мы вам немножко информации дадим. Расскажем. Покаемся". Первые всегда бегут дипломаты...Ты живешь в Лондоне или Пекине, пользуешься всеми благами цивилизации и с тобой еще общаются", – сказал Арестович.

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Он отметил, что российские дипломаты не хотят отвечать за поступки оккупантов, которые расстреливали в Буче детей.

После того, как следом за послами "посыпется" МИД РФ, следующие на очереди – спецслужбы, считает Арестович.

"Они быстрее соображают во всех этих играх, чем все остальные", – объяснил он. А правозащитник Марк Фейгин добавил, что в РФ послы одновременно являются и сотрудниками спецслужб, так что он доносят до коллег информацию извне.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, который находится в Австрии, заявил, что война России против Украины стала "началом катастрофы самого Путина".

Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбейль также заявил, что эта война предвещает конец Путина.

Он считает, что в ближайшем окружении Путина, в его аппарате безопасности, в армии и правительстве начинает разрушаться поддержка лидера, политические процессы "будут проходить очень быстро".