Блог | Вадим Денисенко: Первый серьезный шанс для нас: Пригожин идет ва-банк

Пригожин організовує мітинг в Петербурзі на 8 березня. І це перший серйозний шанс для нас: досі в РФ не було нікого, хто міг би вивести людей на вулицю.

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Якщо коротко і просто: він іде ва-банк. Тепер головних питань є два: скільки людей він виведе і чи буде російська поліція традиційно жорсткою. Якщо йому вдасться в Перербурзі, він зможе маштабувати проект на інші регіони.

Пригожин розуміє, що його зливають і на відміну від Кадирова, він готовий повоювати. Взагалі це дивно, але він вирішив іти до кінця і не зупинятися. Які його мотиви? Судячи з усього, вони не мають раціонального пояснення - це характер.

Варіантів розвитку є аж два: йому вдається і він зразу спробує маштабувати мітинги і справді почне перетворюватися на серйозного політичного гравця. Другий варіант: нічого не вдасться і його зірка почне котитися вниз. Включно з тим, що в нього почнуть відбирати африканські активи.

Є правда ще одна опція: мітингу просто не буде.

Мітинг - найстрашніше, що уявляє собі Кремль. А масовий мітинг - це просто катастрофа для них. Якщо Пригожин хоче продовжувати грати: він має привести на мітинг не менше 10-15 тисяч людей. І тоді поліція може реально злякатися.

Одним словом, чекати залишилося не довго.