'Первый пункт – прекращения огня': 'Евросолидарность' требует созвать спецзаседание ВР и пригласить на него Зеленского

Фракция "Европейская Солидарность" требует немедленного информирования Верховной Рады относительно мирных переговоров и привлечения парламента к этому процессу. В "ЕС" инициируют специальное заседание ВР с участием президента Владимира Зеленского и представителей переговорной команды.

Об этом говорится в заявлении "Европейской солидарности", обнародованном на сайте политсилы.

"Мы обращаемся к спикеру парламента и представительнице президента Украины в ВР Галине Михайлюк по организации встречи Владимира Зеленского со всеми фракциями парламента 30-31 декабря. Сейчас депутаты из СМИ узнают, что существует план из 20 пунктов, 90% которого якобы согласовано с партнерами... Почему Верховная Рада последней узнает о намерениях власти провести выборы или организовать референдум во время действия военного положения, хотя объявление выборов – это исключительно полномочия ВР?", – говорится в заявлении.

Также в "Евросолидарности" отмечают, что президент Дональд Трамп не исключает возможности ратификации Конгрессом США будущего соглашения по безопасности, но украинский парламент в это время "остается полностью исключенным из мирного процесса, не получает никакой официальной информации о ходе и результатах переговоров, хотя именно на парламент президент Зеленский планирует переложить всю полноту ответственности за имплементацию достигнутых им и его командой договоренностей".

"ЕС" настаивает на немедленном и исчерпывающем информировании депутатов о ходе мирных переговоров и надлежащего привлечения парламента к мирному процессу", – отмечается в заявлении.

Позиция относительно прекращения огня и роли ВР

"Европейская Солидарность" отмечает, что первым и ключевым пунктом любых переговоров с Россией должно быть полное, безусловное и всеобъемлющее прекращение огня. Во фракции считают это тестом на готовность Москвы к реальному миру и завершению войны.

