'Первая остановка – Нацполиция': в Киев прибыли конгрессмены США. Фото

В Украину 1 ноября приехали американские конгрессмены Майк Роджерс и Джерри Карл (Республиканская партия), а также Майк Квигли (Демократическая партия). Сперва они посетили Национальную полицию, а потом провели переговоры в Министерстве обороны.

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Встретила политиков Бриджит Бринк – посол США в Украине. На своей странице в X (Twitter) она показала совместное фото делегации с первым заместителем начальника Департамента патрульной полиции Алексеем Белошицким.

Бринк написала, что Нацпол стал "первой остановкой" в программе визита. Там конгрессмены "воочию увидели, как помощь США меняет ситуацию в поддержку свободы и демократии Украины".

Роджерс (глава комитета Палаты представителей по делам Вооруженных сил), Карл и Квигли в тот же день встретились с представителями Минобороны Украины и главой ведомства Рустемом Умеровым. Последний проинформировал в Telegram-канале МО о "продуктивных переговорах".

Умеров сообщил иностранным политикам о военной обстановке, поддержке России Северной Кореей, ситуации с военной помощью для ВСУ.

"Во время визита мы представили возможности нашего оборонно-промышленного комплекса и обсудили направления, где США могут помочь укрепить наше производство", – сообщил министр.

"Одним из важных аспектов также является снятие ограничений на применение западного оружия по территории РФ. Это поможет получить преимущество на поле боя, особенно перед наступлением зимы. Рассчитываем на поддержку США и в этом вопросе", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, конгрессмен-республиканец Майк Тернер ранее призвал Соединенные Штаты Америки рассмотреть возможность атаки на северокорейские силы, привлеченные Россией для войны против Украины. Не разрешить войскам КНДР "маршировать в европейскую страну и нападать на нее" – в интересах НАТО и США как члена блока, уверен он.

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