'Переживем эти шесть месяцев': Дмитрий Кулеба прокомментировал возможное председательство Орбана в Европейском совете

Если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан временно возглавит Европейский совет по отставке действующего президента Шарля Мишеля, Украине это время придется "пережить". В то же время, у Киева есть четкие план работы на европейском треке.

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Об этом сказал глава министерства внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 8 января, в эфире национального телемарафона. По мнению министра, теоретическое назначение Орбана слишком негативно не повлияет на наше государство.

Кулеба напомнил, что кроме того, что Орбан может возглавить Европейские совет, Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС во втором полугодии этого года.

Руководитель МИД отметил, что после того, как Мишель примет участие в выборах в ЕП, у него будет около шести месяцев для того, чтобы выбрать преемника.

"Как говорила моя бабушка, "пережили голод, переживем и изобилие". Даже если шесть месяцев Орбан будет выполнять эти обязанности, в это время он будет председательствовать в Европейском Союзе, поскольку председательство у Венгрии. Ну, переживем эти шесть месяцев", – отметил Кулеба.

По словам главы украинской дипломатии, у нашего государства на пути к членству в ЕС есть четкое понимание, "куда мы движемся, кто с кем работает, какой график принятия решений".

Министр добавил, что изменения в других странах не должны вгонять Украину в ступор и в панику.

"Какой бы ни была ситуация, мы будем работать, чтобы получить свое. И получим", – подытожил руководитель ведомства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 января Шарль Мишель объявил о решении баллотироваться на парламентских выборах ЕС в июне 2024 года. Это означает, что он покинет пост главы Европейского Совета до истечения срока своих полномочий в конце ноября.

– Поскольку с июля по декабрь 2024 года в Совете ЕС председательствует Венгрия, ее премьер-министр Орбан может возглавить заседания Евросовета.

– По слова Мишеля, в Европейском Совете может существовать политическая воля избежать председательства Орбана. У европейских лидеров достаточно времени, чтобы выбрать другого преемника для Мишеля.

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