"Есть много вариантов избежать Орбана": Мишель прояснил ситуацию с преемством в Евросовете

В Европейском Совете может существовать политическая воля избежать председательства Виктора Орбана – лидера Венгрии, которого критикуют за пророссийскую позицию. Если это так, у европейских лидеров достаточно времени, чтобы выбрать другого преемника для действующего президента Евросовета Шарля Мишеля.

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Об этом 7 января заявил сам Шарль Мишель в комментарии журналистам, передает Reuters. Напомним: 6 января Мишель, бывший премьер-министр Бельгии, объявил о решении баллотироваться на парламентских выборах ЕС в июне 2024 года. Это означает, что он покинет пост главы Европейского Совета до истечения срока своих полномочий в конце ноября.

Поскольку в Совете ЕС с июля по декабрь председательствует Венгрия, ее премьер-министр Орбан мог бы в итоге возглавить заседания Евросовета.

"Я хочу прояснить: в любом случае в июне должно быть принято решение относительно моего преемника, а решение по [моему переходу в Европейский] парламент будет в июле. Поэтому Совету легко принять решение, назначить моего преемника на должности", – заверил Мишель.

Он добавил, что "существует множество инструментов, если есть политическая воля избежать Орбана" во главе Европейского Совета.

Как писал OBOZ.UA:

– Встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном может состояться в скором будущем. Над ее организацией работают команды обоих лидеров, заявили в Офисе президента Украины.

– О том, что Орбан согласился встретиться с Зеленским "как-то в будущем", стало известно в декабре 2023 года.

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