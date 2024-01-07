'Друг' Путина Орбан может стать президентом Евросовета: к счастью, только временно

Глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил о вероятности своего досрочного ухода с должности. Политик намерен баллотироваться на выборах в Европейский парламент, которые пройдут в июне 2024 года.

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Своими планами он поделился в интервью бельгийской газете De Standaard. Отмечается, что по этой причине на временный срок президентом Евросовета может стать одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют "другом" российского диктатора Путина.

По словам Мишеля, он решил покинуть нынешний пост и с лета снова присоединиться к бельгийской либеральной партии Mouvement Réformateur (Реформистское движение), чтобы принять участие в европейских выборах. Он был лидером этой политсилы в 2011-2014 и 2019 годах.

Так, 48-летний политик не доработает в кресле главы Евросовета до конца этого года, когда заканчивается его в общем пятилетний мандат (Шарля Мишеля назначили на должность 1 декабря 2019 года, а в июне 2022-го избрали еще на 2,5 года).

"В конце июня или начале июля Европейский совет сможет предусмотреть это и принять решение о преемнике", – сказал Шарль Мишель.

Он признался, что стремится "служить там, где может быть полезным", о других амбициях здесь речь не идет.

"Хочу играть активную роль в европейских дебатах и способствовать продвижению проекта "Европа-2030". Это потребует реформ", – сообщил политик.

По словам специалистов, обычно роль главы Европейского совета достается лидеру того государства, которое на тот момент председательствует в Совете Европейского Союза. В 2024 году этот промежуток времени приходится именно на лидерство Венгрии, премьером которой является скандальный Виктор Орбан. Правда, окончательное решение о том, кто конкретно вступит в должность главы, должны принять лидерами стран-членов ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце 2023 года Виктор Орбан ветировал одобрение Европейским Союзом помощи Украине. В ответ на это в ЕС начали рассматривать возможность лишения Венгрии права голоса.

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