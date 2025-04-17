'Перезагрузка или спектакль': социолог оценил, когда могут состояться выборы в Украине

Если война будет продолжаться, то выборов в Украине не будет. Проводить голосование сейчас нельзя, потому что его невозможно обеспечить на линии фронта. Кроме того, украинцы сами не хотят выборов сейчас, поскольку понимают все опасности такого процесса во время войны.

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Об этом сказал социолог и политтехнолог Игорь Гринив в интервью OBOZ.UA в рамках проекта "Орестократия". По его мнению, выборы в Украине проведут тогда, когда действительно закончится война, и это будет не в этом году.

"Если война будет продолжаться, то выборов не будет. Ведь даже если мы какой-то процесс назовем выборами, то это никакого отношения к выборам не будет. Если у нас нет реестра, если мы не можем обеспечить голосование людей на линии фронта, то это не выборы, а просто какая-то перезагрузка или спектакль", - подчеркнул политтехнолог.

Гринов также отметил, что даже если такие "выборы" все-таки состоятся, то избранный таким образом президент долго не задержится в своем кресле.

"Я очень сочувствую тому, кто будет избран таким образом, потому что его начнут сбрасывать не через месяц, а на следующий день. Я думаю, что выборов действительно не будет, их проведут тогда, когда действительно закончится война. Не в этом году", - подчеркнул политтехнолог.

Он также отметил, что сегодня сами украинцы не хотят выборов, это подтверждают социологические опросы.

"Если говорить на языке социологии, то стопроцентно люди не хотят выборов. Они понимают угрозы, это еще одна неопределенность, неуверенность, это еще один фактор нестабильности и введение страны в турбулентность", – объяснил Гринив.

Однако, на вопрос, нужно ли проводить выборы, когда будет прекращение огня, хотя война еще не закончится, большинство украинцев отвечают утвердительно.

"Люди говорят, что при таких обстоятельствах надо проводить выборы. Это проявляется дополнительная украинская, казацкая идентичность: мы очень свободная страна и не готовы надолго делегировать кому-то право нами руководить. Как говорил Боплан, мы очень хорошо выбираем власть, но на следующий день начинаем ее сбрасывать, и так часто происходит выбор, и так часто происходит с нашим выбором. люди выберут выборы. Общество точно не согласится с любым авторитаризмом", – подчеркнул политтехнолог.

Однако, по его словам, настоящее прекращение огня произойдет тогда, когда стороны настолько обессилятся, что дальше ведения войны просто не будет смысла ни для Украины, ни для России, "или иссякнут ресурсы уже и европейские, и российские".

Тогда могут последовать переговоры, а за ними и прекращение огня. Но этого не стоит надеяться в ближайшее время.

"Означает ли это, что прекращение огня произойдет этим летом? Наверное, нет", - убежден эксперт.

Игорь Гринов также оценил с точки зрения социологии, у кого больше шансов победить в выборах, когда они все-таки состоятся в ближайшее время.

По его словам, словесная перепалка Трампа с Зеленским в Овальном кабинете и дальнейшее давление американского лидера на президента Украины очень положительно повлияло на доверие украинцев к Зеленскому, и доверие и готовность голосовать за него возросло. Она равняется с уровнем симпатии к эксголовкому Валерию Залужному.

Поэтому после первого тура голосования именно эти два потенциальных кандидата, скорее всего, выйдут во второй тур, считает политтехнолог.

Однако общество гораздо больше доверяет военным, подчеркнул Игорь Гринив.

"После перетоков, во втором туре общество гораздо больше доверяет военным. Конечно, я говорю на языке социологии, а не собственных симпатий: соотношение тех граждан, которые поддерживают Залужного, значительно выше, чем тех людей, которые поддерживают Зеленского", - подчеркнул социолог.

Как сообщал OBOZ.UA, после завершения военного положения проведение выборов в Украине потребует не только времени, но и существенных изменений в законодательстве. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что избирательный процесс не начнется сразу после прекращения войны. Для этого, по его словам, требуется минимум полугодовой период подготовки.

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