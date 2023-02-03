'Пересекли черту': Кулеба заявил, что вопрос о разрыве дипотношений с Ираном открыт

Иран пересек черту своими поставками дронов-камикадзе России. Вопрос о разрыве дипломатических отношений Украины с Тегераном остается открытым.

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Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC. В частности, по словам главы МИД, он не знает, кто нанес недавние удары по военным объектам в Иране.

"Мы Ирану ничего плохого исторически не сделали. Они начали поставлять боевые дроны-камикадзе России. Они пересекли черту", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Киев послал сигнал Тегерану – каким бы выгодным ни казалось сотрудничество с РФ против Украины, его негативные последствия превысят любую выгоду.

"Дальше уже решение Ирана, как им поступить", – сказал министр.

Дмитрий Кулеба напомнил, что внес на рассмотрение президента Владимира Зеленского предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном:

"Этот вопрос абсолютно открыт. Решение может быть принято в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана".

Как сообщал OBOZREVATEL, Иран официально обвинил Израиль в атаке на военный завод в Исфахане и пригрозил ответом. В то же время Тегеран в очередной раз отверг обвинения со стороны Киева в военной помощи РФ, назвав их "провокационными". Власти страны продолжают твердить об уважении к территориальной целостности Украины.

Напомним, в ГУР Украины обнародовали доказательства поставок Ираном России дронов-камикадзе после начала масштабного вторжения РФ в Украину. А по данным разведки США, только летом войска Москвы получили десятки иранских беспилотников.