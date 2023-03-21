Как известно, преступника всегда тянет со временем посетить место своего преступления. Владимир Путин лично выбрал знак Z как символ российской агрессии против Киева, подготавливая свою армию и российское общество к массовым Zлодеяниям в Украине. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге уже предъявил ему обвинение по первому типу, совершённых ним преступлений.

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Похищение украинских детей российской стороной является тяжким Zлодеянием против человечности, и Владимир Путин, как президент страны, организовавший это преступное деяние, будет отвечать перед международным судом и общественностью за свои приказы и действия. Ему также грозит уголовная ответственность за преступления агрессии в Украине, в частности за приказы массированных ракетных ударов по украинским гражданским объектам энергетической инфраструктуры.

Это военное преступление, не имеющее срока давности. Поскольку Путин решил прожить сто лет, то его в любом случае накажут при жизни, если его раньше не прикончат из окружения. Рано или поздно он попадёт в руки международного правосудия. Путин также должен ответить за преднамеренное разрушение жилых кварталов в ряде украинских городов: Бородянка, Гостомель, Чернигов, Харьков, Николаев, Херсон и многих других. Особая история — это Zлодеяния в Буче. Путин присвоил 64-й мотострелковой бригаде, совершившей наибольшее количество убийств и изнасилований в упомянутом городке под Киевом, звание гвардейской. Значит она выполнила его наставления. Систематические бомбардировки и жестокое разрушения города Мариуполя стали самым страшным Zлодеяением российской армии, где Путин является главнокомандующим. Украинские и международные компетентные органы сейчас не могут добраться до этого почти полностью разрушенного украинского города с полумиллионным населением.

Есть опасения, что с начала войны погибло и умерло от нечеловеческих условий жизни 100 тысяч горожан. Кровь этих людей на руках главы Кремля. Если бы он принадлежал к homo sapiens, то потерял бы сон или покончил жизнь самоубийством за свои преступления. Но главный идеолог российского фашизма - рашизма беззаботен. Для него самое главное – как пережить нынешнюю политическую турбулентность. Потери на полях сражений русской армии, достигшие более 166 тысяч воинов, его не слишком беспокоят. Несмотря на то, что в многомиллионной России без сыновей, отцов и близких осталось больше 166 тысяч семей, он поддерживает сталинскую поговорку о том, что русские женщины ещё нарожают больше солдат. Здесь у него нет особого беспокойства. Пока гибнут самые бедные, семьи которых получают какие-то деньги в качестве компенсации, этим Кремль пока покупает лояльность. Представителей нацменьшинств также больше всех убивают на фронтах Украины, но они в РФ живут рассредоточено и, как правило, он где-нибудь далеко от Москвы и Петербурга, что опять не составляет угрозы Кремлю.

Путин поддержал инициативу Пригожина "немного прочистить общество" и массово направить на войну российских преступников и заключенных. Недовольных после их массовой гибели опять нет. Самые богатые и верхушка среднего класса освобождены от мобилизации. Это касается детей парламентариев, высокопоставленных госслужащих, генералов и офицеров ФСБ, полиции, армии. Таким образом, пока Путину удается обходить какое-то массовое недовольство. А поскольку Кремль контролирует все российские СМИ и социальные сети, открытого бунта пока, вроде как, не предвидится. Но в среде российских богачей и интеллигенции назревает недовольство. После публикации ордера на арест Путина Международным уголовным судом все поняли, что каждому преступнику в РФ такой документ может поступить в любой момент и в любое время. Путин становится токсичным, и многие окончательно убедились, что лучше искать ему замену сейчас. Может быть, кто-то из ближайшего окружения главы Кремля останется с ним до конца, считая, что перешёл линию невозврата, но не исключено, что даже среди таких есть убеждение, что время Путина прошло.

Он потерял международный авторитет РФ, бросил на ветер большую часть денежных резервов государства для ведения войны, отнюдь не приносящей победу РФ, и, наконец, впутал страну в международные санкции, сначала не очень чувствительные, а теперь наносящих боль национальной экономике и населению. Россия может простить победителю почти все неудачи, но никак не проигравшему сражения в Украине и потенциальному международному преступнику, которого в любой момент могут арестовать в 123-х странах. Именно поэтому ситуация на поле боя сейчас становится для Путина решающей. После ордера МУС на арест глава Кремля лихорадочно пытается добиться хоть каких-то результатов на передовой. В направлении Бахмута он прилагал огромные усилия, бросал крупные боевые резервы, но результат был минимальным.

Для Путина потеря Крыма и Донбасса означает потерю собственной головы. А Путин себя очень любит. Таким образом, после решения МУС об аресте он начал действовать. Отправил своих двойников в Севастополь и Мариуполь. В распоряжении Путина три двойника, которые время от времени разъезжают по стране на мероприятия или проводят официальные встречи вместо своего босса. Нужно понимать, что настоящий Путин будет вести переговоры на расстоянии 10 метров, как, например, с Макроном, ходить по улице, где никого нет, а если кто и есть, то хотя бы на расстоянии 15 метров. А когда Путин якобы произносит речь на стадионе или жмёт руки каким-то прохожим, фотографируется с людьми вне Кремля, это явный сигнал, что перед вами подделка. Вот так фальшивка поехала в Севастополь. В какой-то момент камера случайно засняла, как она что-то фиксировала на лице. Многие сразу заподозрили, что это не просто двойник, очень похожий на главу Кремля, а человек, который просто поправляет маску Путина. Вот вам современный Фантомас.

Это касается и предполагаемого визита Путина в Мариуполь. Это сцены, которые как будто сняты на киностудии "Мосфильм". Всё это Кремль решил продать российскому зрителю как некую реальность, которая является выдумкой и манипуляцией. До приезда в Москву президента Китая, который Кремль считает спасительной соломинкой, Путин ни за что не осмелился бы рискнуть своим визитом в Севастополь и Мариуполь. Но политически было очень важно для него это сделать. Завоевание украинского Крыма в 2014 году российской армией началось с Севастополя. А в Мариуполе Путин хотел показать, что он там желанный гость, даже если он убил 100 тысяч человек. Он приехал туда ночью, как настоящий преступник, так что на камерах было до конца непонятно, где он находится, может даже в каком-то павильоне для съемок фильмов. Чего таки нельзя простить вожаку кремлёвской стаи якобы приехавшему в Мариуполь, так появление там на годовщину убийства в городском театре, где огромными буквами было написано ДЕТИ, нескольких сотен местных жителей, в основном матерей с детьми. Слово ДЕТИ было для российского штурмовика хорошим ориентиром, куда сбрасывать бомбы…

Так что можно только понаблюдать за главой Китая, начавшего переговоры в Кремле с убийцей и вором украинских детей. Если Пекин думает, что это Киеву терпимо, то сильно ошибается. Нечто подобное никто никогда не прощает, если ты конечно принадлежишь к homo sapiens.