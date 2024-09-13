Нужно отличать переговоры об окончании войны или о приостановлении боевых действий от совещаний по этим же вопросам. Если переговоры — то с участием врага, если совещания — то со своими партнёрами-союзниками. Если с участием врага — то это переговоры, если со своими партнёрами-союзниками — то это совещания.

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Так что вопрос здесь чисто терминологический. Например, если о прекращении войны происходит саммит с участием Украины, но без представителей мордора — это совещание, и никоим образом это не переговоры. Независимо от количества участников и их уровня.

На переговорах, где речь идёт о прекращении войны, должен быть враг, но это не исключает возможности таких переговоров с участием посредников: Украина непосредственно общается с посредником, посредник непосредственно общается с мордором, это тоже всё равно переговоры, если есть обе эти части.

Если посредник общается с россией, не имея при этом полномочий от Украины, такое общение-обсуждение может задним числом обрести статус первой части переговоров — после того, как соответствующие полномочия будут предоставлены.

Извините за азбуку для взрослых, но, оказывается, не все взрослые её знают.