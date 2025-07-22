'Переговоры не могут происходить под бомбами': глава МИД Франции напомнил о 2022 году и Буче

Страна-агрессор Россия выдвигает чрезмерные и односторонние требования при каждом удобном случае, но переговоры о мире не являются подчинением одной стороны другой, они должны учитывать позиции и интересы обеих сторон. Обязательным условием таких переговоров должно быть прекращение огня, они не могут происходить под обстрелами.

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Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро на совместном с украинским коллегой Андреем Сибигой брифинге в Киеве. Он напомнил о переговорах в 2022 году и зверствах россиян в Буче.

Французский министр подчеркнул, что Украина еще пять месяцев назад продемонстрировала готовность к безусловному прекращению огня на 30 дней в ответ на предложение США.

Зато Россия до сих пор не дала подобного ответа, отметил Барро, вспомнив о "максималистских заявлениях и позициях", которые Москва выдвигает при каждом удобном случае.

"Но переговоры должны учитывать позиции и интересы обеих сторон. Переговоры – это не подчинение одной стороны другой. Президент Зеленский заявлял о том, что предпосылкой для переговоров должно быть прекращение огня. Не могут происходить переговоры под бомбами", – подчеркнул глава МИД Франции.

Он напомнил, как проходили переговоры в 2022 году и показали всю суть российского диктатора.

"Мы помним переговоры в 2022 году, которые вроде и продолжались, но были прерваны зверствами в Буче, Изюме и продемонстрировали неискренность российского президента", – сказал Жан-Ноэль Барро.

Глава французской дипломатии также отметил, что сразу после одобрения Евросоюзом 18-го пакета санкций против России он попросил свою команду продолжить работу над новыми, чтобы побудить агрессора к переговорам. В то же время президент США Дональд Трамп выдвинул Москве 50-дневный ультиматум.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прибыл в Киев с официальным визитом. Сразу после приезда он посетил места попаданий в результате ночной атаки в районе Лукьяновки.

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