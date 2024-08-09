Переговоры, эскалация или ядерный удар: к чему приведет операция ВСУ в Курской области и почему Запад ее поддержал

Во вторник, 6 августа, россияне обыденно сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы в приграничной зоне блокированы, а российский диктатор Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией и неизбирательной стрельбой".

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Первоначально обострение ситуации в российском пограничном выглядело как обычная работа диверсионно-разведывательной группы, происходившей и раньше. Но к 8 августа, как передает Институт изучения войны, ВСУ продвинулись до 15-20 км вглубь РФ в Курской области. Расположение украинских войск указывает на то, что СОУ прорвали по крайней мере две российские оборонные линии и опорный пункт. Российские "военкоры" сообщают о потере города Суджи, административного центра Суджанского района Курской области и ключевого пункта транзита газа в Европу.

Украинские официальные лица пока не комментируют эти события. Единственный, кто высказался по этому поводу, – советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявивший в эфире национального телевидения, что операция в Курской области была осуществлена для усиления позиций Киева на предстоящих переговорах с Россией. По словам Подоляка, потеря Россией территории, людей и техники положительно отразится на возможных предстоящих переговорах. Продвижение Украины на российскую территорию также напугает россиян и ухудшит их отношение к российскому диктатору.

Так или иначе, но эта операция ВСУ – еще один действенный аргумент, демонстрирующий союзникам на Западе, что бояться угроз эскалации со стороны Кремля не надо, а потому Украине следует разрешить бороться с агрессором любым способом, который она сочтет нужным, чтобы ускорить окончание войны.

Атака на Курскую область, одна из самых дерзких на данный момент, переносит войну Путина на территорию РФ и подрывает его нарратив, что он может обеспечить безопасность простых россиян. Так или иначе, российские пропагандисты и официальные лица второго-третьего эшелона требуют от Кремля объявления войны, мобилизации и даже применения ядерного оружия.

О том, что происходит сейчас в Курской области РФ и какие последствия это будет иметь для дальнейшего развития войны и мира, – в материале OBOZ.UA.

Что происходит и какие цели?

Ситуация в Курской областе очень динамична и все еще активно меняется. Главное, что можно сказать, как утверждают сами россияне, город Суджа – под контролем украинцев. Также украинцы закрепляются на территориях прорыва и подтягивают новые резервы. По их мнению, после взятия под контроль газоизмерительной станции "Суджа", единственная, по которой осуществляется прокачка российского газа для транзита в Европу, ВСУ пойдут в направлении Курской АЭС. Якобы бои уже продолжаются у села Кромские Быки, что по прямой 30 км до Курской АЭС.

На самом деле операция может преследовать как минимум две цели, считает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Первая – создание санитарной зоны. Выбранное направление прорыва говорит в пользу этой версии. Вторая цель – оттянуть силы русских войск по другим направлениям. Уже появилась информация, что российское командование приступило к переброске подразделений из состава Брянской группировки, общая численность которой 10 тыс., и Белгородской, общая численность которой более 50 тыс. личного состава, но большая часть которой задействована в боях на севере Харьковской области. То есть опрокидывание этих сил повлияет на бои на Харьковщине и ослабит там давление российских войск", – считает Коваленко.

По его мнению, у этого прорыва могут быть и другие цели, о которых пока рано говорить, ведь прошло мало времени, а события развиваются крайне стремительно.

Реакция Кремля

Лишь когда стало понятно, что "мифические ДРГ" так просто не уйдут из Курской области, 7 августа Путин экстренно созвал Совбез.

"Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим совершил очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного", - сказал он.

К слову, на заседании российское минобороны заявило, что смогло отвергнуть украинские силы из Курской области. На момент этих заявлений украинские войска, по данным российских пропагандистов, присутствовали в 13 населенных пунктах Курской области. Лишь к вечеру 7 августа МО РФ признало, что бои на территории региона продолжаются, а зоной боевых действий стали районы, которые "непосредственно примыкают к российско-украинской границе".

Судя по заявлению Путина, повышать градус эскалации он пока не рискует. События названы "масштабной провокацией и стрельбой". Пока, по крайней мере, Путин не употреблял слово "вторжение". Не оправдались прогнозы огласить Украине официально войну. Вместо этого возбуждено уголовное дело по статье "теракт". В Курской области введен режим чрезвычайной ситуации и создан оперативный штаб по ЧС - то есть формально гражданская структура.

Партнеры поддержали

Россияне уже активно разгоняют методы о том, что они стали жертвой агрессии. Мол, "вторжение" регулярных войск ВСУ в Курскую область повлияет на общественное мнение по поводу конфликта между Россией и Украиной во всем мире, а российским дипломатам нужно качественно отработать этот кейс. В этом контексте наши враги будут расшатывать и вопрос о целесообразности военной помощи Украине, ведь якобы большинство политиков в США и Евросоюзе не хотят прямого военного столкновения с Россией.

Но пока реакция наших союзников на последние новости из Курской области достаточно показательна – украинцы могут делать все для своей защиты. Ну почти все.

Украина заранее не проинформировала США о своем плане наступления на территорию Курской области. США находятся в контакте с Украиной по военным действиям в Курской области и считают операцию Киева его суверенным решением", - говорится в сообщении Белого дома.

В Государственном департаменте США напомнили, что с территории Курской области россияне атакуют Украину. И таким образом, Украина имеет легитимное право защищать себя от агрессии.

Европейские партнеры были более однозначны в своих высказываниях. Так, представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Питер Стано заявил, что согласно международному праву, Украина "имеет законное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории".

"ЕС продолжает полностью поддерживать законное право Украины на защиту от российской агрессии и ее усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности", - добавил представитель Еврокомиссии.

Таким образом можно сказать, что события в Курской области стали своеобразной проверкой того, как изменилась позиция Запада за последние месяцы. Ведь в начале войны на Западе подчеркивали, что не хотели бы, чтобы военные действия распространялись на территории самой РФ. Мероприятие не позволяло использовать свое оружие для уничтожения военных объектов на территории агрессора, даже когда речь шла о тех объектах, которые использовались для подготовки дальнейшего нападения на Украину. Даже когда речь шла о тех объектах, которые находились на приграничных территориях РФ. Наконец-то эта позиция изменилась.

Первоначально Запад переварил уничтожение военных целей России на ее суверенной территории, несмотря на всю истерику российского политического руководства и угрозу ядерной эскалации. Теперь спокойно относятся к ситуации с возможными военными действиями на территории РФ с использованием войск.

Винный Лукашенко

Отчаяние россиян на сегодняшний день такое, что они предпочитают обвинять в своем провале в Курской областе любого, даже белорусского диктатора Лукашенко, который отвел свои войска от украинской границы.

Россияне говорят, что "мирные инициативы" Беларуси позволили Украине перебросить свои войска на курское направление. Военные эксперты РФ считают, что руководство России якобы поверило гарантиям Лукашенко, что украинское руководство не предпримет никаких действий после его отвода войск.

Как известно, 13 июля Александр Лукашенко поручил отвести войска после "напряжения у границы с Украиной" в места постоянной дислокации. Это поручение дано после ликвидации "напряженности и отвода войск с украинской стороны".

"Хочу, чтобы люди знали, я абсолютно убежден и доверяю нашей разведке: ситуация стабилизирована на белорусско-украинской границе. Войска их отведены. Мы не собираемся воевать и не собираемся здесь концентрировать свои Вооруженные силы, кроме сил специальных операций", – заявил самопровозглашенный президент .

Угрожают ядерным ударом

Российский пропагандист Юрий Баранчик, как и многие другие его коллеги, требуют от Кремля ядерных бомбардировок Сумской области:

"Напрашиваются удары тактическим ядерным оружием (ТЯО) по находящимся в Сумской области бригадам ВСУ. И повод для этого подходящий – попытка захвата ядерного объекта на территории России и его возможный подрыв. То есть, ядерный терроризм. Для решения данной боевой задачи у нас есть боеприпасы для "Искандера-М" по 50 килотонн, как раз предназначенные для ударов по скоплению сил противника. Уничтожение четырех элитных бригад противника в течение 2-3 суток послужит хорошей предпосылкой для психологического излома противника, прорывов фронта и нашего быстрого продвижения в Сумы, Харьков и выход в Днепр".

Усиление эскалации

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев потребовал начать наступление на Киев и Одессу после начала операции Украины в Курской области.

"России необходимо начать наступление на Киев и другие крупные города Украины в ответ на вторжение украинских сил в Курскую область. С этого момента "СВО" должно приобрести открыто экстерриториальный характер. Можно и нужно идти на земли пока существующей Украины. В Одессу, Харьков, Днепропетровск, Николаев. В Киев и дальше", — заявил Медведев.

Он призвал отказаться от "кто-то признанных границ Украинского рейха" и говорить об этом "открыто, без стеснительности и дипломатических реверансов".

Это акты самозащиты

"Официальная Москва должна понимать, что Украина – не боксерская груша, где она тренирует свои удары, а государство, пытающееся оградить себя от варварских нападений. И если украинские войска зашли в Курскую область, то это был акт самозащиты, согласно международному праву, потому что Россия напала на Украину, а не наоборот. И потому говорит, о каком-то вторжении Украины просто смешно. выразил украинский дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине в 2010-2017 годах Александр Левченко.

По словам дипломата, в определенной степени мы показываем международному сообществу, что принцип взаимности работает. То есть если вы вторгаетесь, то будьте готовы, что и на вашу территорию могут зайти войска и проводить свои действия. Главная задача состоит в том, чтобы россияне как можно скорее забрались с украинской территории, поэтому Украина может делать все необходимое для этого.

Что касается применения ядерного оружия, то, по мнению Левченко, это просто шантаж Украины и международного сообщества, который вряд ли будет внедрен в реальные действия.

Никто не угрожает территориальной целостности России. Украинские войска в Курской области не с целью ее аннексии, а чтобы российские войска как можно скорее убрались с украинской территории. Это большая разница. Это сигнал, что Украина настойчиво будет продвигать план о выходе на границы 1991 года, который отвечает уставу ООН и фактически всей системе международных отношений, установленной после Второй мировой войны", – отметил Александр Левченко.

Только так можно вынудить Путина к переговорам

"В первые годы этой войны на Западе была определенная иллюзия, что когда Владимир Путин поймет всю безосновательность своих надежд на оккупацию всей территории Украины, он согласится на прекращение боевых действий и мирные переговоры. Но становится очевидным, что Путин буквально заточен на многолетнюю войну. И теперь речь идет даже не только о присоединении украинской территории к России, а о превращении всей территории, которую не могут оккупировать российские войска, в настоящую пустыню. Путин все еще продолжает мечтать о победе над Украиной", – заявил политический аналитик, публицист Виталий Портников.

По его мнению, такое развитие событий не нравится ни США, ни ЕС, которые стали осознавать все последствия этой многолетней войны в Украине для своей политической и экономической стабильности. Таким образом, приостановка или прекращение военных действий на долгий срок становится первоочередной целью для западных политик. Однако как к этому принудить Владимира Путина, когда он осознает, что многолетняя война помогает ему в противостоянии с Западом и дестабилизации враждебного мира?

Ответ очевиден, считает Портников: только повышение ставок позволяет надеяться на то, что мы увидим в обозримом будущем прекращение военных действий на территории Украины. Для того чтобы это произошло, конечно же, война должна распространиться на территории самой РФ.

Это создаст у россиян ощущение бесперспективности и не защищенности, а у российских политических элит понимание неэффективности собственного политического и военного руководства во главе с Путиным. Это заставит Путина задуматься над тем, что будет, если несколько лет подряд украинские войска будут входить на российскую территорию и демонстрировать неэффективность российской армии, государства и ее руководства. Это создает возможность для убеждения российского политического руководства, что Россия не только не сможет оккупировать всю территорию Украины и присоединить ее, но и то, что она не сможет превратить Украину в государство-фикцию без населения, инфраструктуры и перспектив развития. А это уже в известной степени обуславливает вероятность переговорного процесса между Москвой и Киевом в ближайшие годы", – отмечает Виталий Портников.