По теме переговоров.

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Повторю банальное.

Любая война заканчивается переговорами.

На них обсуждают или условия капитуляции, или условия мирного соглашения.

Условия мирного соглашения никогда не бывают абсолютно выгодны для любой из сторон.

В основе мира лежат компромиссы, в некоторых случаях весьма болезненные для гражданского общества, особенно для его пассионарной части.

Тут самое время поговорить о ресентименте, который рождается у наций после мирных соглашений, которые они считают несправедливыми, но это уже настолько навязло в зубах...

Мир между Украиной и Россией обязательно будет установлен - ни одна война никогда не длится вечно. Лично у меня сомнения по поводу прочности и долговечности этого мира, но никакие соображения не отменяются факта необходимости перевести войну в русло дипломатических и приграничных конфликтов - менее разрушительных для экономики и убийственных для защитников нашей страны.

Это не значит, что я не хочу победы Украины. Те, кто знает меня и моих друзей, в курсе того, что мы делаем для этого.

Я просто трезво рассматриваю сегодняшнюю ситуацию на фронтах и понимаю, что такое длинная позиционная война на истощение.

Позиции, которые называются "слабоумие и отвага" и " все пропало, мы устали, пора сдаваться" более популярны среди ширнармасс, но давайте не будем их обсуждать.

На сегодня ни одна из сторон военного конфликта не в состоянии достигнуть объявленных целей.

Русские не могут захватить то, что планировали и что уже объявили своим, и несмотря на усилия, не способны продвигаться вперед с достаточной скоростью.

Украина не вернет себе территории в границах 91 года. И в границах 2022 года тоже. Во всяком случае с помощью военной силы.

Это реальность на сегодня. Ее надо принять и нашей, и вражеской стороне.

Хотеть и иметь силы, средства и возможном - это разное.

Украина понесла колоссальные человеческие, территориальные и экономические потери. Часть ее территорий непригодна для жизни, гражданская ифраструктура разрушена, демографическое положение критическое. Несмотря на это, страна продолжает защищаться, жить и даже строить.

Москва понесла тяжелейшие человеческие потери, но нечувствительна к ним. Ценность и важность человеческой жизни в России никогда учитывались. Репутационные потери неисправимы на десятилетия. Экономические санкции привели к структурной перестройке рынков, к разрыву устоявшихся торговых связей. Армия РФ потеряла огромное количество техники и так и не смогла решить поставленные задачи. Вряд ли кто-то до сих пор считает ее второй армией мира.

На сегодня ни одна из сторон не может говорить о победе или капитуляции противника. В войне на истощение у РФ все-таки больше шансов на победу. ИМХО, разумеется. Но затяжная война точно не будет благотворна для России.

Поэтому переговоры будут. Как бы не реагировали на это пассионарии с обеих сторон, но они будут.

И будут уступки с обеих сторон. Болезненные уступки.

В том числе, и территориальные. И политические.

Компромисс между нашими странами невозможен, но его постараются навязать сторонам. И это не самое плохое решение.

Чего стоит опасаться.

1. Повторной агрессии.

Историческая ретроспектива указывает на то, что Россия всегда нападает на тех, кого вынуждена выпустить из пасти.

Поэтому без милитаризации общества, системы договоров о взаимной защите с союзниками и мощной армии мы будем просто едой, которую пока отложили. Обедом на завтра.

2. Внутренние разногласия.

Тут, наверное, объяснять излишне. Они и не превращались.

3. Мы не самостоятельны в решениях, зависимы в военном плане, наша экономика дотационна. При отсутствии ясной политической воли и жесточайшей установки на реформы и восстановление, мы утратим политическую субъектность. Лично мне не хочестся жить ни в Новоросии, ни колонии кого-нибудь из доноров.

Но тут многое зависит от нас.

Не завидую Зеленскому.

Любой шаг, что к войне, что к переговорам, ухудшит его рейтинги и вызовет поток ненависти и критики.

Надеюсь, что у него и его команды хватит решительности действовать, несмотря на очевидный результат - конец политической карьеры.

Что война, что мир одинаково разрушительны для Президента.

Но, боюсь, что другого варианта просто нет.

Есть вариант задержать переговоры до момента получения Украиной большего количества оружия, самолетов и т.д. и достижения лучшего положения на фронтах, но это несет дополнительные риски - еще одна военная неудача может сказаться на объемах помощи. А что такое жить без военной помощи мы уже узнавали в течении 7 месяцев.

Нам предстоят непростые месяцы, сложные решения.

Просто помните, что мы выжили в ситуации, когда нас просто не должно было быть.

Смогли выжить.

И это наша победа.

Мы показали всему миру, что такое Россия. Мы доказали, что сила духа и мужество важнее тысяч танков, ракет и самолетов.

Побеждает не самый сильный, а тот, кто умеет правильно распорядиться ситуацией. Использовать паузу, слабость противника, правильно распределить силы.

В общем, удачи всем нам.

Делаем, что должно и будь, что будет.