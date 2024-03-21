Передача полномочий ОВА закрепляет на должностях коллаборантов – заявление Запорожской организации 'ЕС'

Передача полномочий Запорожского областного совета ЗОВА закрепляет на должностях лиц, дискредитировавших себя. Об этом говорится в заявлении Запорожской организации партии "Европейская Солидарность".

21 марта 2024 г. Верховная Рада Украины приняла постановление об осуществлении Запорожской областной военной администрацией полномочий, предусмотренных законом о правовом режиме военного положения, запустив роспуск Запорожского областного совета.

Проект постановления фактически не прекращает деятельность Запорожского областного совета как юридического лица. Таким образом, на своих должностях остается руководство Запорожского областного совета, в частности, первый заместитель председателя совета Людмила Любим и заместитель председателя областного совета Владислав Куценко.

Людмила Любим возглавляет организацию запрещенной партии "Оппозиционный блок" в Запорожской области, во время местных выборов она занимала второе место в партийном списке между Евгением Балицким и Галиной Данильченко (коллаборанты, оба заочно осуждены за государственную измену).

Владислав Куценко возглавляет Запорожскую областную организацию партии "Батькивщина". 19.02.2024 был задержан НАБУ за предложение взятки в обмен на победу подконтрольного предприятия на тендере по поставке медикаментов. 27.02.2024 Куценко вышел под залог в три миллиона гривен

В течение неопределенного срока (до конца военного положения) эти люди не только будут официально представлять Запорожскую область, но и получать из бюджета заработную плату и доплаты.

Принятие постановления о роспуске Запорожского областного совета в Верховной Раде обосновывают отсутствием принятых вопросов жизнедеятельности области. Однако инициаторы роспуска не обнародуют, что сессии не собирались из-за нежелания большинства депутатов принимать неудобные для них политические решения.

Фракция "Европейская Солидарность" неоднократно инициировала принять решение о лишении полномочий депутатов-коллаборантов и дискредитировавших себя депутатов. Во время сессии 16.03.2022 глава фракции "ЕС" Игорь Артюшенко потребовал поставить на голосование вопрос о прекращении депутатских полномочий Евгения Балицкого, который уже на тот момент стал коллаборантом и гауляйтером в Мелитополе. Однако руководство облсовета отказалось ставить этот вопрос на голосование.

В течение весны-лета 2022 фракция "Европейская Солидарность" зарегистрировала проекты решений о снятии Людмилы Любим с должности первого заместителя, прекращения депутатских полномочий депутатов-предателей от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого и Николая Пастушенко. Также был зарегистрирован проект решения об освобождении от должности заместителя председателя облсовета – Владислава Куценко, который в первый день полномасштабного вторжения покинул Украину. Именно из-за необходимости включения этих вопросов в повестку дня сессии не происходили.

Важно отметить, что из всех депутатов Запорожского областного совета только во фракции "Европейская Солидарность" есть депутаты, которые с начала полномасштабного вторжения стали в ряды ВСУ. Требование "ЕС" проводить сессии в смешанном режиме, чтобы депутаты-военные могли тоже принять участие, было проигнорировано.

Учитывая это, заявляем, что ответственность за сложившуюся ситуацию в Запорожском областном совете полностью лежит на представителях власти. Именно депутаты из "Слуги народа" возглавляют и контролируют Запорожский областной совет и созданная коалиция с "Оппозиционным блоком" и "Батькивщиной" сделала невозможным проведение заседаний сессии Запорожского областного совета в течение последних двух лет и закрепила на должностях лиц, которые своей деятельностью не только продолжат дискредитировать Запорожский областной совет, но могут создать условия для угрозы национальной безопасности в прифронтовом регионе.