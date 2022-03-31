Перед переговорами с РФ украинская делегация все обсуждает с военными, потом – с дипломатами, – Арахамия

Народный депутат, глава делегации Украины на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что украинская сторона сначала обсуждает все вопросы с нашими военными. Потом идет обсуждение с дипломатами и только после этого украинская делегация озвучивает свою позицию.

Об этом он сказал в интервью Василию Голованову, которое показали в эфире всеукраинского телемарафона "UA Разом". Арахамия уточнил, что с самого начала в Украине было решено так: переговоры и военные действия наших ВСУ идут параллельно, чтобы первые никак не влияли на вторых.

"Но наоборот это работает. Когда Вооруженные силы дают большие результаты, мы это используем. Если не дай бог плохие результаты, мы говорим: вот там есть армия, она воюет, а у нас вами переговоры", – рассказал Арахамия.

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Напомним, что переговоры между Украиной и Россией состоялись в Стамбуле 29 марта. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, чего украинская сторона добилась на переговорах с россиянами.

Он отметил, что защитники Украины "конкретно расставляют акценты" в переговорном процессе. Их мужество и профессионализм позволили избавиться от ультиматумов, которые представители РФ выдвигали украинской делегации на переговорах.

Как сообщал OBOZREVATEL, следующий раунд переговоров между украинской и российской делегациями о прекращении войны в Украине состоится в пятницу, 1 апреля.

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