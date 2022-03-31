Переговоры между Украиной и РФ возобновятся 1 апреля в онлайн-формате, – Арахамия

Следующий раунд переговоров между украинской и российской делегациями о прекращении войны в Украине состоятся в пятницу, 1 апреля. Их проведут в формате видеоконференции.

Об этом в своем канале в Telegram сообщил народный депутат, член делегации Украины Давид Арахамия. Прошлый раунд прошел 30 марта в Турции.

Политик отметил, что на встрече в Стамбуле Украина отмечала необходимость встречи на уровне президентов. Российская делегация ответила, что для начала нужно иметь более согласованный проект договора.

"За неделю мы наработаем то, что зависит от участников переговорного процесса. И будем надеяться, что дальше будут встречаться президенты стран. В то же время, мы настаиваем, чтобы такая встреча состоялась не на территории России или Беларуси", – написал Арахамия.

Видео дня

Напомним, 29 марта делегации Украины и России провели в Стамбуле переговоры о завершении войны. На них обсуждалась возможность подписания Договора о гарантиях безопасности для Украины, соответствующий референдум в стране и вывод оккупационных войск РФ. О результатах переговоров читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамия заявил, что в процессе переговоров Россия и Украина не подписывают никаких договоров, только доносят свои предложения противоположной стороне. Ключевой вопрос для нашего государства – новая система гарантий безопасности.

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