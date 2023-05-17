Прошел один год и восемьдесят один день войны. Судя по картам ISW на фронте ничего выдающегося не случилось. даже в Бахмуте можно отметить лишь едва заметное продвижение ЧВК “Вагнер" в центре города, а ВСУ - на флангах. На остальных участках фронта и этого не видно.

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16 мая день рождения моего товарища Юры Шевчука. В связи с этим, он, вместо того, чтобы принимать подарки, сам сделал нам всем подарок, прислав мне свое новое стихотворение, которым я спешу поделиться с вами.

Это стихотворение (которое скоро станет песней) было написано в ответ на вопрос: “Как ты там, старичок?", который ему, кроме меня, наверное, задают многие:

Как ты старик? В порядке я,

пока не захожу к себе,

где сиротой звезда горит

в дождливой голове.

Вся в голубом, плывет земля.

Антропоген танцует мир,

а в лесополосе лежит

убитый дезертир.

Когда один, я в большинстве.

В Контакте чалятся друзья,

давно уже в Вальгалле ждут,

гуляя на пиру.

И накрывает мишуру

волной вселенная моя,

где режет правду Курт Кобейн

про черную дыру…

Как ты старик? В порядке я,

пока еще не за чертой.

Бредет потерянная жизнь

по комнате пустой.

Глотни холодного дождя

и двинем к дальним берегам,

но будет многого нельзя

в непобедимом там.

Любовь воображенья ждет

когда из гулкой пустоты

откроет дверь, и с ног собьет

от этой красоты.

Я больше не вернусь сюда,

на пальцах ног - переучет.

Друг, отключи от ИВЛ,

дожди оплатят счет.

Моя вселенная во мне

несчастна и слегка пьяна,

Но не разрушит млечный путь,

не власть их, не война.

И расширяясь на бегу,

созвездье моего тельца

Неандертальцем смотрит вдаль,

глазами храбреца…

Здесь мое место, только здесь

всегда хотелось полюбить,

уснуть и видеть наши сны,

не быть и снова быть…

Вселенная стоит в метро,

слепой толпой окружена.

Как этим спинам объяснить,

что в каждом есть она.

С днем рождения, Юра! Я тебя люблю!

Но, продолжим.

Целый день обсуждают любимый путинский анальный говнет - “гиперзвуковые" ракеты “Кинжал". В налете на Киев участвовали шесть таких говнетов. Украинская сторона утверждает, что сбила все шесть. С учетом того, что несколькими днями ранее один “Кинжал" точно был сбит, это не выглядит неправдоподобным, хоть и звучит унизительно для Путина.

Ближе к вечеру канал CNN со ссылкой на неназванный источник сообщил, что один “Кинжал" якобы долетел до “Пэтриота" и хотя не уничтожил его, но сильно повредил. И теперь, мол, решается вопрос: везти его обратно в Америку или чинить в Украине?

Разумеется, ни Украина ни США этой информации не подтверждают, а никаких объективных доказательств этому нет. Поэтому все это имеет характер хайпа на основе слухов и сплетен, на которые так падки леволиберальные американские медиа (достаточно вспомнить последние высеры “Вашингтон пост").

И даже если это так, то что же с остальными “Кинжалами"? То что из шести анало-говнетов сбито пять - это разве плохой результат? При том, что Путин много раз уверял публику в том, что “Кинжал" принципиально неуловим, неуязвим и незаметен для любого вражеского ПВО.

Теперь, после того, как “Кинжал" оказался таким же фуфлом как и все остальное российское “Wunderwaffe", независимые военные специалисты во всем мире начали, наконец, анализировать: что же втюхали Путину его генералы и оборонщики за тот конский прайс, который он им заплатил?

И вот вам сухой остаток, который я вынес из этого обсуждения. Итак: ракета “Кинжал" - это не оригинальная разработка, а всего лишь результат некоей “модернизации" баллистической ракеты от комплекса “Искандер".

То, что “Кинжал" сверхзвуковой, в этом нет ничего оригинального: практически все баллистические ракеты - сверхзвуковые, особенно на нисходящей траектории, поскольку в этот момент ракета получает дополнительное ускорения за счет земного притяжения.

Но Путин обещал не просто сверхзвук, а 11 махов! Однако анализ практического применения “Кинжала" (теперь уже его можно анализировать) показывает, что никаких 11 махов там в помине нет и летит она так же, как обычный “Искандер". Иначе “Пэтриот" не смог бы ее поразить.

Помимо этого, Путин анонсировал способность “Кинжала" маневрировать при подходе к цели и, тем самым, сделать невозможным попадание в него. Но анализ траектории “Кинжалов" показывает, что если у него и есть способность маневрировать, то она крайне ограничена и практически не играет никакой роли.

Таким образом, ракета “Кинжал" это обычная баллистическая ракета “Искандер", только переделанная для запуска с самолета, а не с земли. И вся ее “гиперзвуковость" заключается в том, что она в момент старта имеет скорость, равную скорости самолета, с которого ее запустили (в отличие от наземных “Искандеров").

Следовательно, в начальной стадии полета она действительно летит с высокой скоростью, но потом эта скорость снижается, особенно после того, как “Кинжал" входит в плотные слои атмосферы. И к моменту приближения к цели это уже обычная ракета от “Искандера". Которая, впрочем, вполне добротная ракета, но не неуязвимая и уж точно она по зубам “Пэтриоту".

Какой можно из этого сделать вывод? А все тот же, что и всегда: генералы слупили с Путина бешеные бабки за разработку и производство оригинальной гиперзвуковой ракеты, которая, к тому же, может еще и маневрировать. А вместо этого, за десятую часть этих денег замастырили консоль для самолета, с которой можно запускать давно существующую ракету от комплекса “Искандер", а 9/10 этих денег положили себе в карман. С чем мы Путина и поздравляем. Впрочем, наверняка и сам Путин в накладе не остался: какую-то долю от этих барышей верные его соратники наверняка отогнали скромному виолончелисту Ролдугину. Одно непонятно: зачем было в рамках этой бизнес-схемы начинать войну? Война этой схеме решительно противопоказана!

Сегодня меня еще сразил Песков. Он заявил, что СВО будет продолжаться, чтобы не было обстрелов территории РФ. Как вам этот сгусток интеллекта? И ведь он уверен, что звучал вполне вменяемо. Что они там принимают? Какие вещества?

Песков! Сообщаю для особо одаренных: пока вы не начали свою сраную СВО никаких обстрелов территории РФ не было. Более того, если вы сегодня выведите все свои войска с территории Украины и прекратите обстрелы украинской территории, то и обстрелы территории РФ немедленно прекратятся. Что тут неясно? Какие нужны еще разъяснения? Обращайтесь, я все подробно растолкую.

А между тем “самолетная коалиция" обретает реальные очертания: в нее уже вошли Великобритания, Франция, Голландия и Бельгия. Так что не за горами тот день, когда у Украины будут F-16. Со всеми вытекающими для путинского войска печальными последствиями.

Так или иначе, но все яснее становится то, что враг будет разбит и победа будет за нами. А случится это потому, что наше дело - правое.

Слава Украине!