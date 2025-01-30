'Партнер оси зла': на атаку по Сумам отреагировали в посольстве Украины в Израиле и призвали и дальше давить на Россию

30 января Россия совершила очередное террористическое нападение на мирный украинский город. В результате атаки дронов "Шахед-136" по жилой многоэтажке в Сумах погибли шесть человек, десять травмировались, среди них ребенок.

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Посольство Украины в Израиле сразу отреагировало на эту трагедию, отметив, что Россия вместе с Ираном, ХАМАС и "Хезболлой" является частью "оси зла", и призвало международное сообщество не сбавлять давление на агрессора. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Там подчеркнули, что это преступление подтверждает тесное сотрудничество России с террористическими группами, и призвали мировое сообщество не ослаблять давление на агрессора. Поддержка Украины со стороны международных партнеров остается важной, и только совместными усилиями можно добиться справедливости.

"Россия, партнер по "оси зла" вместе с Ираном, ХАМАС и "Хезболлой", продолжает использовать иранское оружие для нападения на невинных мирных жителей. На этот раз атаке беспилотника "Шахед-136" подвергся город Сумы, в результате чего погибли четыре человека, еще девять получили ранения (по состоянию на 17:00 шесть человек погибли, десять травмировались. – Ред.), в том числе ребенок. Это ужасная трагедия, ужасное преступление, совершенное Россией. Мир не должен ослаблять давление на Россию из-за этих террористических актов. Мы благодарны всем лидерам, которые продолжают выражать свою поддержку Украине и ее гражданам", – отметили в посольстве.

Трагедия произошла около 00:20 ночи, когда один из вражеских дронов попал в многоэтажку в спальном районе Сум. В результате были разрушены пять квартир на четырех этажах, а также повреждены 12 балконов и более 80 окон. От удара пострадали более 20 припаркованных неподалеку автомобилей.

Местная прокуратура уже начала расследование этого военного преступления, приведшего к человеческим жертвам. Спасатели работают на месте, разбирая завалы и проводя высотные работы по ликвидации последствий атаки.

Ранее сообщалось, что 29 января враг ударил по Купянску Харьковской области. В результате очередного обстрела пострадали медики.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 января российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами, в столице работала ПВО. Утром стало известно о падении обломков российского БПЛА у станции метрополитена в Дарницком районе столицы.

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