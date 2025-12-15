Партии Залужного и Порошенко стали фаворитами украинцев на выборах в ВР: Магда допустил создание коалиции

"Европейская солидарность" за прошлый год увеличила поддержку почти вдвое, в то время как "Слуга народа" опустилась на четвертое место.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 26 ноября – 10 декабря.

На вопрос, за какую политическую силу в случае завершения войны готовы голосовать украинцы, 19,9% среди тех, кто определился, готовы отдать голос за партию Валерия Залужного. Год назад в декабре 2024-го партию Залужного поддерживали 33,2%. На втором месте "Европейская солидарность", за которую готовы проголосовать 16,2% тех, кто определился. Ее поддержка за год выросла на 6,4%.

Как отметил политолог Евгений Магда, "было интересно в опросе КМИС увидеть партии Залужного и Порошенко как способные создать большинство в ВР 10.0. Мне такой вариант подходит".

На третьем месте – политическая сила "Третья Штурмовая бригада" Андрея Билецкого – за нее готовы голосовать 11,9%.

На четвертом месте – блок Владимира Зеленского, который готовы поддержать 11,3%. Позиции политической силы президента существенно снизились с мая-июня этого года, когда за нее были готовы проголосовать 16,6% респондентов.

На пятом месте партия Кирилла Буданова, которую поддерживают 10,4%, и ее показатели в течение года растут.

Среди политических сил, которые имеют шансы преодолеть проходной барьер, также партия "Разумная политика" Дмитрия Разумкова (8,7%), "24 августа" Сергея Притулы (6,4%), на грани балансируют "Батькивщина" и партия "Азов".