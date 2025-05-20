Парламенты Украины и Британии готовы ратифицировать 100-летнее соглашение о партнерстве, – вице-спикер Елена Кондратюк

Парламенты Украины и Великобритании готовы в ближайшее время ратифицировать 100-летнее Соглашение о партнерстве между странами.

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Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Она вместе с украинской парламентской делегацией начала визит в Соединенное Королевство.

В рамках визита вице-спикер встретилась со спикером Палаты Общин Великобритании Линдси Гойлом.

От имени Верховной Рады она поблагодарила Великобританию за всестороннюю поддержку Украины во время полномасштабного вторжения России. В частности предоставлено более 15 млрд евро финансовой, гуманитарной и военной помощи, что является третьим местом в мире по общему объему поддержки.

Стороны обсудили подписанное 100-летнее соглашение, которое свидетельствует об особом характере стратегического партнерства между государствами.

"Чтобы оно заработало, его должны ратифицировать парламенты обеих стран. Это соглашение уже прошло анализ в профильном комитете британского парламента. Надеемся, в ближайшее время оно будет вынесено на рассмотрение и проголосовано большинством депутатов. Верховная Рада тоже готова к ратификации 100-летнего соглашения, как только мы получим пакет документов от Президента Украины", - подчеркнула вице-спикер Елена Кондратюк.

Она также акцентировала, что Украина очень заинтересована в полноправном членстве в Объединении JEF - военно-политической коалиции 10 стран Северной Европы и Балтии во главе с Великобританией.

"Украина имеет усиленное партнерство в этой коалиции. Мы начинаем говорить со всеми странами, которые входят в JEF, относительно следующего шага - приобретения статуса полноценного участника объединения. Наше членство в JEF может стать реальным механизмом дополнительных гарантий безопасности на период до вступления Украины в НАТО. Ведь мир возможен только через силу и единство стран Европы", - подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер отдельно поблагодарила Великобританию за участие в Международной коалиции по возвращению украинских детей и четкую санкционную политику в отношении РФ, в частности, по "теневому флоту".

"Уже удалось вернуть 1307 детей. Нужно дальше вместе давить на Россию. Мы также согласны в том, что только адские санкции могут существенно повлиять на рф и принудить ее к миру", - добавила она.

"Путин и россияне должны отвечать за свои действия, за убийства украинцев, которые продолжаются день за днем", - сказал в свою очередь Линдси Гойл. Спикер Палаты Общин заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину в возвращении детей и достижении справедливого мира.

Во время разговора заместитель председателя украинского Парламента обратила внимание на еще одну российскую гибридную угрозу - в сфере культуры.

"По моему убеждению, анонсированное на сентябрь 2025 г. выступление российской оперной певицы Анны Нетребко в Королевском оперном театре в Лондоне является крайне неприемлемым. Она находится под санкциями и поддерживает путинский режим в его войне против Украины. Это пример того, как российская пропаганда может проникать в Европу через культуру. С этим надо бороться!", - убеждена Елена Кондратюк.