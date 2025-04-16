Парламент Словакии отказался осудить Россию за ракетные удары по Сумам и Кривому Рогу

Словацкий парламент во вторник, 15 апреля, не осудил российские ракетные атаки на Кривой Рог и Сумы, унесшие жизни десятков украинцев. Депутаты отказались обсуждать соответствующее постановление.

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Об этом сообщает SME.sk. Предложение на рассмотрение парламента вынес оппозиционный депутат Ондрей Достал, но большинство депутатов отклонило его.

Отмечается, что такое решение было ожидаемым, поскольку большинство в парламенте Словакии контролирует коалиция во главе с премьер-министром Робертом Фицо.

Напомним, что словацкий премьер Роберт Фицо не осудил страну-террориста РФ за ее циничный удар по Сумам, произошедший в Вербное воскресенье, 13 апреля. Свою позицию он аргументировал тем, что не владеет достаточной информацией.

В то же время президент Словакии Петер Пеллегрини отреагировал на атаку на Сумы. Он призвал международное сообщество усилить давление, чтобы Россия села за стол переговоров вместо того, чтобы убивать ракетами невиновных людей.

Вследствие этого российского обстрела погибли 35 человек, среди них два ребенка. Пострадали 129 человек, из них 17 детей.

Удары РФ по Кривому Рогу 4 апреля – сначала баллистической ракетой, а затем "Шахедами" – унесли жизни 20 человек, среди которых девять детей; 75 (из них 12 детей) были ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, в Словакии депутат от оппозиционной партии "Свобода и солидарность" Юрай Крупа выступил за отправку в Украину словацкого миротворческого контингента после завершения войны. Однако для этого нужно, чтобы после выборов в стране сменилась власть.

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