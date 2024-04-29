Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию об осуждении незаконной депортации Россией украинских детей, – Елена Кондратюк

Парламент Молдовы рассмотрит резолюцию об осуждении незаконной депортации украинских детей Россией и необходимости их скорейшего возвращения домой. Об этом было договорено во время рабочей встречи заместителя председателя Верховной Рады Украины Елены Кондратюк с председателем парламента Молдовы Игорем Гросс.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Мы обязательно сделаем это – подготовим и рассмотрим такую резолюцию в защиту украинских детей", – отметил Игорь Гросу.

Елена Кондратюк поблагодарила Молдову за присоединение к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

"Мы просим Молдову активно продолжать эту деятельность", - сказала Елена Кондратюк.

В свою очередь Игорь Гросу подчеркнул, что на всех международных встречах просит помочь Украине, потому что это также и помощь Молдове.

Кроме того, во время встречи речь шла о том, что у наших стран много общих вызовов и общий путь к ЕС, который проходим вместе, сотрудничая на всех уровнях, в частности, в вопросах адаптации законодательства. Елена Кондратюк подчеркнула, что Украина и Верховная Рада Украины, в частности, делают все возможное, чтобы как можно скорее начать непосредственные переговоры о вступлении в ЕС.

Еще одна чрезвычайно важная тема, которую затронули собеседники, – Международный саммит мира в Швейцарии. От имени Украины Вицеспикер пригласила Молдову на самом высоком уровне принять участие в мероприятии.

"Безопасность, стабильность и неизменность европейского курса соседней Молдовы чрезвычайно важна для Украины, потому что это также и наша безопасность", – подчеркнула Елена Кондратюк.