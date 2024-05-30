Парламент Молдовы принял Декларацию об осуждении принудительной депортации украинских детей, – вице-спикер Елена Кондратюк

Парламент Республики Молдова принял Декларацию по осуждению политики геноцида российской федерации против Украины – принудительного перемещения и депортации украинских детей на временно оккупированных территориях Украины и на территории РФ.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк. Она отметила, что Декларация была принята по ее личному обращению к руководству Парламента Молдовы.

За резолюцию проголосовали 60 депутатов – убедительное большинство из 79 присутствовавших на заседании. Ни один не выступил против.

Это еще один практический результат украинской парламентской дипломатии! Я обращалась с просьбой рассмотреть такой документ во время встреч со Спикером Парламента Игорем Гроссом и Вицеспикером Дойной Герман, когда недавно посетила с рабочим визитом Молдову. Мои коллеги одобрительно восприняли эту инициативу и заверили, что этот важный вопрос будет рассмотрен в ближайшее время", – подчеркнула Вицеспикер Елена Кондратюк.

"Этой резолюцией Парламент Республики Молдова заявляет, что отрицание существования украинской нации, а также вся бесчеловечная политика, проводимая российской федерацией в отношении детей Украины, подпадает под определение геноцида в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него", – отметила в свою очередь рассмотрением вопроса Вицеспикер Парламента Молдовы Дойна Герман.

Как отметила Елена Кондратюк, таким образом Парламент Молдовы присоединился к ПАСЕ, Европарламенту, Конгрессу США, парламентам Канады, Польши, странам Балтии, Чехии, Словакии, Франции, Исландии и другим странам, которые приняли подобные резолюции.

"Благодарю руководство Парламента Молдовы, Спикера Игоря Гроса и Вицеспикера Дойни Герман за лидерство, решительность в деле защиты прав украинских детей и международного гуманитарного права! Благодарна всем депутатам, которые проголосовали за эту декларацию", - подчеркнула заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.