Декларативна відсутність співчуття до хворого на рак Джозефа Байдена примушує кожного з нас — навіть критиків нинішнього американського президента — співчувати йому.

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Звісно, Дональд Трамп — не перша і не остання людина у світі, фактично позбавлена емпатії й чутливості до страждань інших. Але зазвичай навіть такі люди чудово знають, якими є норми поведінки у цивілізованому суспільстві, й намагаються приховати свою байдужість за формальними словами співчуття. Саме так і зробили спічрайтери Трампа, коли з’явилися перші новини про хворобу Байдена: вони підготували співчутливі заяви для офіційних акаунтів.

Але демонстрація відвертої відсутності співчуття — це вже сам Трамп, напряму, без посередників між собою і публікою.

І така демонстрація говорить про серйозні розлади у характеристиках особистості. Людина, яка здатна контролювати себе, ніколи б не дозволила собі такого вчинку — як, зрештою, і багатьох інших, які ми спостерігаємо з боку Трампа останні місяці.

Так, це вже не політика. Це — медицина.

Саме тому я ще раз щиро співчуваю чинному американському президентові, як будь-яка здорова людина має співчувати хворій.

А парадокс ситуації полягає в тому, що у сьогоднішньому політичному світі виживання здорових людей залежить від тих, хто тяжко хворіє — і при цьому не усвідомлює власного стану та його наслідків.