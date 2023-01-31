Ожидаем новостей и положительных решений: Зеленский анонсировал новые реформы накануне саммита Украина – ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые реформы в Украине в преддверии саммита Украина-ЕС в Киеве. Он призвал украинцев ждать принятия положительных решений.

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Об этом глава государства сказал во время вечернего обращения во вторник, 31 января. Соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

В целом, по словам Зеленского, текущая неделя будет евроинтеграционной.

"Финализируем нашу подготовку к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на эту неделю. […] Мы ожидаем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашему прогрессу", – сказал он.

Глава государства отметил, что прогресс в евроинтеграционных реформах, даже несмотря на широкомасштабную войну, очевидно.

Он добавил, что сегодня прошло совещание Офиса президента с международным блоком правительства. В ходе заседания были обсуждены украинские позиции для переговоров с представителями ЕС.

Кроме того, Зеленский анонсировал новые реформы, которые значительно изменят социально-правовую и политическую реальность.

"Сделают их более прозрачными и эффективными. Но и эти детали – впоследствии, по результатам соответствующих встреч", – резюмировал он.

Напомним, очередной саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 3 февраля. Ключевой темой саммита, вероятно, станет то, как ЕС может продолжать поддержку Украины в войне, развязанной Россией. Руководители двух ключевых институтов ЕС – Еврокомиссии и Евросовета – также оценят путь Киева в членство в блоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 июня 2022 года Украина официально приобрела статус кандидата в члены Европейского Союза. Это самый масштабный шаг по пути евроинтеграции страны.

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