Сестра северокорейского диктатора Ким Йо Чжон опровергла информацию о планах Пхеньяна направить в Россию дополнительный контингент численностью до 50 тыс. военнослужащих. В КНДР назвали эти оценки "безосновательными и инсценированными".

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Также Пхеньян обвинил Соединенные Штаты в затягивании российско-украинской войны. Об этом сообщает северокорейское пропагандистское агентство KCNA.

Обвинения в адрес Запада

Комментируя текущую эскалацию, Ким Йо Чжон переложила всю вину за развязывание и затягивание войны против Украины на Соединенные Штаты и западных союзников.

Между тем военное сотрудничество между Москвой и Пхеньяном продолжает укрепляться в рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанного Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном в 2024 году. Помимо поставок оружия и боеприпасов, с осени 2024 года свыше 14 тыс. солдат из КНДР участвовали в боях на стороне РФ в Курской области, где понесли существенные потери.

Новые поставки ракет и развертывание сил

Параллельно Пхеньян наращивает техническую поддержку российских войск. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, на западе России уже началось развертывание северокорейского ракетного подразделения.

Подразделение может получить до 120 баллистических ракет и шесть пусковых установок для нанесения ударов по украинской территории. В РФ уже прибыла новая партия из 40 баллистических ракет малой дальности KN-23 и KN-24 вместе с обслуживающим персоналом.

Сотрудничество Москвы с Пхеньяном

Россия и Северная Корея существенно сблизились на фоне полномасштабной войны против Украины, для поддержки которой КНДР начала поставлять оружие и направлять свои войска. Данное военное взаимодействие стало самым масштабным участием Пхеньяна в международных конфликтах со времен Корейской войны 1950-х годов.

Стоит отметить, что Путин и Ким обменялись письмами на фоне напряженной геополитической обстановки. Накануне российский военный преступник совершил визит на один из островов у берегов Хоккайдо, захваченный СССР в 1945 году и оспариваемый Токио. Такой жест РФ вызвал резкое осуждение со стороны правительства Японии.

Напомним, северокорейский диктатор Ким Чен Ын подтвердил намерение и дальше укреплять отношения с Россией. Он выразил надежду на будущее двусторонних отношений, которые, по его словам, "продолжают историю общей борьбы за справедливость и драгоценные традиции дружбы".

Ранее сообщалось, что диктатор РФ Владимир Путин направил поздравительное обращение диктатору КНДР Ким Чен Ыну. Поводом для обращения стала годовщина освобождения Кореи от японского колониального господства. Военный преступник с особой циничность заявил о намерении двух авторитарных государств строить "демократию".

Как сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину северокорейский диктаторский режим стал одним из важнейших иностранных спонсоров путинской армии. Пхеньян обеспечивает от 25 до 40% потребностей Москвы в артиллерийских боеприпасах.

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