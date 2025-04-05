Отсутствие Хегсета на 'Рамштайне' не повлияет: Рютте заверил, что США будут продолжать предоставлять Украине помощь и разведанные

Соединенные Штаты Америки не выходят из формата "Рамштайн", созданного для помощи Украине, несмотря на то, что американский министр обороны Пит Хегесет не будет участвовать в следующем заседании Контактной группы. Вашингтон продолжит помогать Украине в борьбе с полномасштабным российским вторжением, включая передачу разведывательных данных.

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Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в пятницу, 4 апреля, на брифинге после встречи министров иностранных дел блока, передает Укринформ. По его словам, отсутствие Хегсета на "Рамштайне" не означает прекращения поставок американского военного оборудования и данных разведки в Украину.

Он добавил, что следующее заседание, которое состоится в Брюсселе, возглавят Великобритания и Германия.

"Британцы и немцы, министры обороны, будут председательствовать вместе, и поступление американских изделий и американской разведки в Украину будет продолжаться",– отметил Рютте.

Накануне издания Defense News со ссылкой на собственные источники написало, что министр обороны США Пит Гегсет не будет участвовать в следующем заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это впервые с начала полномасштабного вторжения России, когда коалиция будет собираться без участия главы Пентагона.

Также не ожидается, что Пентагон отправит на встречу высокопоставленных должностных лиц или других представителей, обычно сопровождающих министра.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что одной из основных тем следующего заседания в формате "Рамштайн" станет конкретная система гарантий безопасности для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены Альянса не питают иллюзий относительно страны-агрессора России. Она будет оставаться для блока долгосрочной угрозой даже после завершения войны РФ против Украины.

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