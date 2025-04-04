"Наивных нет": Рютте признал, что Россия будет долгосрочной угрозой для НАТО даже после завершения войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены Альянса не питают иллюзий относительно страны-агрессора России. Она будет оставаться для блока долгосрочной угрозой даже после завершения войны РФ против Украины.

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Об этом Рютте сказал в пятницу, 4 апреля, во время пресс-конференции по итогам двухдневной встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Альянса в Брюсселе, передает "Укринформ". Он отметил, что президент США Дональд Трамп вмешался в ситуацию, чтобы привести эту войну к справедливому и длительному завершению.

"Это можно только приветствовать. В то же время, для НАТО, для всего НАТО, понятно, что Россия является долгосрочной угрозой, даже когда эта война дойдет конца. Мы не должны быть наивными, и никто не наивен в отношении России", – подчеркнул Рютте.

Он отметил, что сейчас нужно прилагать больше усилий, чтобы завершить российско-украинскую войну, работать над этим вместе с Украиной, привлекать и информировать европейцев. Также следует использовать опыт и практические советы Великобритании относительно того, какими могут быть следующие шаги, когда будут достигнуты прекращение огня или мирное соглашение.

"Я думаю, это именно тот путь, которым Альянс должен идти вместе, осознавая, что эта война – не только европейский конфликт. Китай, Северная Корея и Иран вовлечены в поддержку военных усилий России. Поэтому этот конфликт не останавливается в Украине, это глобальная проблема", – подчеркнул генсек.

Напомним, ранее Рютте заявлял, что угроза миру не ограничивается Россией, поэтому США могут сосредоточиться на сдерживании в Азии, а не на безопасности в Европе. Он напомнил, что растет угроза со стороны КНДР и Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, разведывательное сообщество стран НАТО пришло к выводу, что Россия останется долгосрочной военной угрозой для Альянса и всей североатлантической безопасности, включая США. Кремль десятилетиями готовился к противостоянию с НАТО и не изменил эти планы.

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