Отсрочка стоит очень дорого: Порошенко назвал три варианта разблокировки помощи США

Есть несколько сценариев получения заблокированного многомиллиардного военного пособия от Соединенных Штатов Америки. И надо работать с союзниками над разными вариантами – главное, как можно скорее получить критически важные снаряды и оружие для ВСУ.

Об этом рассказал Петр Порошенко в интервью "5 каналу".

"Сегодня у нас стоит принципиальный вопрос – это Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах Америки с октября мы ждем решения Конгресса об увеличении финансирования. Принятие пакета, инициировавшего Белый дом, в размере 61 миллиарда. Сегодня мы видим, что этот пакет заблокирован. И мы доносим, что каждый день – это десятки жизней украинских воинов. Каждый день – это жизнь украинских гражданских", – констатировал пятый президент.

Он отметил, что был в шоке, когда ему заблокировали визиты за границу, где были запланированы переговоры с республиканцами.

"Потому что у меня два раза – и в Вашингтоне в декабре, и в феврале в Мюнхене – были назначены встречи с конгрессменами-республиканцами, которых я знаю много лет, для того чтобы выйти на сценарий принятия решения. И не надо биться о стену лбом , что есть только один сценарий. Потому что против нас работают филигранно. Я вижу три сценария в Конгрессе и я остаюсь оптимистом. Я уверен, что в течение месяца мы положительное решение получим. Надо просто предлагать варианты" – говорит Петр Порошенко.

"Вариант первый – это голосование 61 миллиарда и убеждение Джонсона. Именно с Джонсоном у меня были переговоры и в Вашингтоне, и на конгрессе Международного демократического союза, где и моя партия, и республиканцы Соединенных Штатов являются членами этой организации", – пояснил Порошенко.

Если же позиция Джонсона не изменится, республиканцы могут инициировать его отзыв с должности спикера, говорит Порошенко.

"Отстранение Джонсона, сбор подписей – это будет удар по Джонсону, но мы обязательно должны сделать это дело", – считает пятый Президент.

Как вариант, может быть выделение средств только на военную помощь без прямой бюджетной поддержки на 11,8 млрд долл. США, объясняет Порошенко.

"Еще одна позиция – мы отбрасываем из шестидесяти одного миллиарда, оставляем только сорок семь. Но те, которые идут на непосредственное финансирование только оружия, а не бюджета, и финансирование Пентагона для замещения, высвобождения тех боеприпасов, которые должна получить Украина", – пояснил Порошенко.

"Если они на финансирование бюджета не дают нам гранты – согласиться на ссуду. Потому что нам отсрочка на два месяца стоит гораздо дороже, чем отличие гранта и займа. Несколько недель, чтобы снаряды были в Украине", – сказал Петр Порошенко.

"Я не утверждаю, кстати, что когда приедет Порошенко, он все порешает. Отнюдь. Но мы должны делать все от нас зависящее для того, чтобы этот результат был получен. Межпарламентская дипломатия – это когда мы используем все свои связи, знакомства, контакты для того, чтобы решать стоящие перед Украиной проблемы", – подчеркнул Порошенко.