День Европы отмечают в Украине: значение праздника и красивые поздравления

9 мая Украина вместе со странами Европейского Союза отмечает День Европы – праздник мира, единства и общего европейского будущего. Но для украинцев эта дата не ограничивается лишь формальностью или протокольными речами. Сегодня она приобретает особый символизм, как проявление национального выбора, достоинства и европейского пути, за который украинцы заплатили и продолжают платить самую высокую цену.

Видео дня

В 2008 году Европейский парламент официально признал 9 мая как День Европы, а впоследствии депутаты призвали сделать его выходным во всех странах-членах ЕС. OBOZ.UA рассказывает об истории праздника и публикует поздравления по этому случаю.

История праздника

9 мая 1950 года министр иностранных дел Франции Робер Шуман выступил с исторической речью, в которой призвал объединить угольную и сталелитейную промышленность Франции и Западной Германии. Это была не просто экономическая инициатива, но и план обезопасить Европу от новых войн, сделав военные конфликты экономически невозможными.

Этот документ получил название Декларация Шумана, и именно она легла в основу создания в 1951 году Европейского сообщества по углю и стали (ЕСВС) – первого шага к современному Европейскому Союзу.

В 1964 году Совет Европы объявил 5 мая (день своего основания в 1949 году) Днем Европы.

Однако со временем символическим днем единства всей Европы стало 9 мая – день Шумановой декларации. Именно эту дату официально утвердили как День Европы.

Указом президента с 2003 года День Европы в Украине ежегодно отмечали в третью субботу мая.

В 2023 году Украина впервые официально перенесла празднование Дня Европы на 9 мая, синхронизировав его со странами ЕС.

Поздравления с Днем Европы

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Европа – это идея свободы, правды, культуры, любви к ближнему. И сегодня мы – часть этой идеи. Мы платим дорогую цену за право быть собой, быть свободными, быть в Европе. Пусть День Европы будет не только праздником, но и ежедневным выбором – жить достойно, действовать честно, верить в добро.

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Сегодня – День Европы. И хотя для кого-то это просто дата, для Украины – это день надежды и выбора. Веры в то, что добро, солидарность, взаимоуважение и свобода – не пустые слова, а основа нашей жизни. Украинцы уже доказали, что мы европейцы не по границам, а по сути. С праздником! Пусть европейские ценности живут в каждом сердце – ежедневно, несмотря ни на что.

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Поздравляем с Днем Европы – праздником мира, единства и общих ценностей! Украина – это Европа. Мы – народ, который выбрал свободу, достоинство и справедливость. Пусть европейские идеалы всегда будут частью нашего настоящего и будущего. С праздником!

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С Днем Европы! Сегодня мы вместе со всем свободным миром празднуем наше право жить в мире, уважении и свободе. Украина ежедневно доказывает, что она – сердце Европы, объединяемся ради победы, справедливости и достойной жизни!

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День Европы – это не только напоминание о политической интеграции. Это день, когда мы чтим ценности, которые объединяют континент: уважение к правам человека, верховенство права, демократию. С праздником, Европа. С праздником, украинцы!

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Сегодня мы вместе со странами Европейского Союза чествуем общее стремление к демократии, верховенству права и уважению человеческого достоинства. Для Украины эта дата – подтверждение нашего выбора быть частью цивилизованного мира. Желаем каждому мира, уверенности в завтрашнем дне и победы, которая откроет нам двери к полноценному членству в европейском сообществе.

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С Днем Европы! Этот день символизирует нашу общую борьбу за свободу, справедливость и мир. Украина сегодня – не просто часть Европы, она – ее сердце. Каждый украинец, кто защищает государство на фронте, волонтерит, учит, работает – приближает нас к победе и укрепляет нашу европейскую идентичность. Пусть флаг Европы развевается рядом с украинским флагом – как символ нашей силы и будущего.

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День Европы – это праздник, который дает нам возможность почувствовать себя частью большого сообщества народов, стремящихся к миру, культуре, знаниям и прогрессу. Пусть этот день будет вдохновением для новых свершений на благо Украины и Европы. С праздником!

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Сегодня мы вместе с миллионами людей по всему континенту отмечаем нашу принадлежность к большой семье свободных, демократических народов. Желаем каждому из вас ощущения достоинства, безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть мир, развитие и европейские ценности всегда будут основой нашей жизни.

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