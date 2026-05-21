'Открыто говорят': Лавров пожаловался, шо США потеряли интерес к мирным переговорам по Украине

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Соединенные Штаты Америки якобы "потеряли интерес и энтузиазм" к войне в Украине. В то же время в Москве якобы готовы к мирным переговорам, но инициировать их мешает так называемая "забота" о территории Украины.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе SMG. По его словам, США якобы сами дают понять, что они больше заинтересованы своим диалогом с Китаем.

"Насколько я понял, Соединенные Штаты уже немного потеряли интерес и энтузиазм. Они открыто говорят, что пусть Европа занимается Украиной, а США будут заниматься КНР. Это звучит повсеместно", – говорит глава российского МИДа.

Лавров добавил, что у Кремля есть каналы общения с Вашингтоном, и там готовы "послушать", если США захотят возобновить прямой диалог, в частности после встречи в Анкоридже.

А также российский министр в попытке оправдания провалов и медленных темпов продвижения российских сил в Украине, цинично заявив, что Россия якобы"не хочет наносить чрезмерный вред" территориям Украины, несмотря на то, что сама их уничтожает.

Также, согласно выдумкам Лаврова, за 2026 год российские войска якобы захватили около 80 украинских населенных пунктов, в том числе 35 в течение марта и апреля.

Напомним, ранее стало известно, что Россия ожидает визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Однако, по словам российского спецпосланника Кирилла Дмитриева, точная дата пока не известна.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пока Вашингтон погружен в кризис по Ирану, тема Украины так и находится на втором плане. Поэтому президент Владимир Зеленский публично подчеркивает: переговоры по Украине нельзя "поставить на паузу" до момента, пока США разберутся с Тегераном.

