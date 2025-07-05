Фактический отказ Дональда Трампа от роли главного мирового арбитра вовсе не означает, что место такого арбитра может занять какое-то другое государство, кроме Соединенных Штатов.

Видео дня

Россия - пусть и с арсеналами ядерного оружия, но с деградацией экономики у общества - может претендовать разве что на роль главного мирового хулигана. Последние десятилетия продемонстрировали, что своих целей Россия добивается исключительно шантажом и силой - да и с этим не очень получается.

Китай? Си Цзиньпин, конечно, хотел бы. Но у китайских амбиций немало оппонентов - и не только у США. Индия очевидно не хотела бы мира, в котором бы доминировал Китай. И даже региона, в котором доминировал бы Китай. И она будет активно китайским усилиям противодействовать. Понимает ли это Си Цзиньпин?

Конечно. Его отсутствие на саммите БРИКС в Бразилии напоминает, что формат, где есть конкуренты, председатель КНР не воспринимает, а серьезный формат без конкуренции выстроить не может.

Итак, демонтаж самими американцами монополярного мира не приведет к появлению биполярного или даже многополярного. Он просто не приведет к восприятию миром нескольких конкурирующих центров.

А приведет к хаосу, в котором и будет происходить борьба за возможность стать одним из таких центров. И да, такой хаос и амбиции претендентов обязательно будут приводить к новым большим войнам, мы в этом еще убедимся.