Отказ от Донбасса создаст целый ряд рисков для Украины: Ступак объяснил подводные камни

Самая больная точка в мирных переговорах между Москвой, Киевом и Вашингтоном – это вопрос территорий, в частности подконтрольной Украине части Донецкой области. Если оба региона отойдут России, то Украина будет переживать эти последствия много десятилетий, потому что нет никаких правовых механизмов сделать это так, чтобы потом за это ничего не было.

Видео дня

Об этом заявил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его словам, после окончания каденции Владимира Зеленского, если он примет такое решение, его ожидает как минимум обвинение в государственной измене.

Вопрос территорий

По словам Ступака, депутатов Верховной Рады, которые будут, возможно, привлечены к механизму по проведению референдума, будут преследовать "даже гораздо больше, гораздо сильнее, чем "регионалов", которые голосовали за драконовские законы".

"То есть эти депутаты станут такими себе людьми-камикадзе, и они это понимают. Насколько я слышал, уже кто-то продумывает, каким образом можно "спрыгнуть" с такого предложения или покинуть Верховную Раду и не участвовать в подобных голосованиях", – сказал он.

Ступак говорит, что если ВСУ выйдут из Донецкой области, то от 100 до 180 тысяч ВПЛ из обоих регионов поселятся во Львовской, Хмельницкой, Киевской и других областях без средств к существованию, это создаст огромное социальное напряжение, что может быть несправедливо.

"Тогда люди, которые выехали с оккупированных территорий в 2014 году из Крыма, из Луганской, Донецкой областей, скажут: нифига себе, мы выехали раньше, а нам такие деньги не дали, почему такая несправедливость? Плюс на этой теме будут играть политики, отдельные военные будут обвинять и так далее. В любом случае нас ожидают очень серьезные социальные очаги недовольства. Не хочу говорить "гражданская война", такого точно не будет, но недовольство будет, поэтому для Кремля этот вариант, этот сюжет так же интересен", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UА, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва ни в коем случае не пойдет на уступки по Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма, потому что продолжает считать ТОТ "вписанными" в российскую Конституцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!