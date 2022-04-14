От Путина до последнего кадыровца и российского пропагандиста, – Порошенко сказал, кто должен быть наказан за геноцид украинцев

Каждый, кто участвовал в геноциде против украинского народа, должен быть наказан. Об этом заявил Петр Порошенко журналистам после заседания Верховной Рады, на котором было принято соответствующее Заявление "О совершении Российской Федерацией геноцида в Украине".

Порошенко также сообщил, что парламент поддержал законопроект депутатов "ЕС" о запрете пропаганды российского неонацистского тоталитарного режима и символики, используемой вооруженными и другими военными формированиями россии в войне против Украины.

"Мир никогда не будет таким, как раньше. И сегодня мы сконцентрировались на "Списке Бучи", куда должны попасть все – от путина, отдавшего приказ убивать украинцев, до башкиров, кадыровцев, пропагандонов, и всех других, кто сделал это возможным" , – подчеркивает Порошенко.

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"Ракета, которая ударила по толпе детей и женщин, эвакуировавшихся в Краматорске с надписью "Дети". Расстреляны автобусы, в которых мамы везли своих детей на эвакуацию – и они погибли. Почему они погибли? Они представляли какую-то военную опасность? Нет. Ответ. очень прост, и о ней сейчас должен знать весь мир. Ответ – потому что они были украинцами. И это и есть геноцид", – отмечает Порошенко.

"Вчера президент Байден четко подчеркнул, что это геноцид. Госдепартамент сказал, что они работают, чтобы доказывать природу этих преступлений. И вслед за жандармерией Франции, я очень надеюсь, что Соединенные Штаты откликнутся на мое приглашение и сюда приедут эксперты по лабораториям из ФБР . Канадский премьер Джастин Трюдо также сказал, что Канада признает это как геноцид", – отметил Порошенко.

"Только что в парламенте глава Сената Чешской республики и глава Сената республики Польша подчеркнули, что их страны признают эти ужасные события геноцидом", – сообщил Порошенко.

"Сегодня парламент принял также наш законопроект – очень спасибо депутатам за поддержку – об уголовной ответственности за использование российской свастики – буквы Z. Рашистской, фашистской, под которой убивают украинцев", – говорит пятый Президент.

"Путин пришел убивать нас, украинцев. Не может быть компромисса, потому что он хочет видеть нас мертвыми, а мы хотим жить. Имеем право жить и сохранить свое государство, свою нацию и народ", – отмечает Порошенко.