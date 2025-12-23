От этого зависит безопасность Европы: Рютте призвал продолжать поддерживать Украину

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в конце 2025 года снова призвал союзников продолжить поддержку Украины и увеличить расходы на оборону Европы. Он предупредил, что континент предстанет перед серьезными вызовами безопасности, если решимость ЕС пошатнется.

Об этом Рютте сказал в интервью DPA. Его слова цитирует Yahoo.

Сдерживание агрессии РФ

По словам генсека НАТО, чтобы предотвратить попытки российского диктатора Путина напасть на кого-то из членов Альянса, Украина должна оставаться сильной.

Также странам НАТО необходимо увеличивать расходы на оборону в соответствии с обязательствами, согласованными на саммите альянса в Гааге в июне этого года, подчеркнул Рютте.

"Если мы сделаем эти две вещи, мы будем достаточно сильными, чтобы защитить себя, и Путин никогда не посмеет", – сказал генеральный секретарь НАТО.

Он также предупредил, что без надлежащего и быстрого перевооружения Европы ситуация может стать критической. По разным разведывательным оценкам ситуация с безопасностью может обостриться уже в 2027 году, подчеркнул генсек Альянса.

Рютте указал на военные расходы России как доказательство угрозы, которую представляет Путин, отметив, что Москва сейчас выделяет более 40% своего государственного бюджета на оборону.

Он добавил, что война в Украине продемонстрировала готовность Путина не считаться с большими потерями. Рютте сослался на оценки, согласно которым около 1,1 миллиона российских солдат были убиты или ранены за время полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для Украины разрабатывается многоуровневая система гарантий безопасности, которая включает усиление ВСУ и финансовую помощь от партнеров для предотвращения новых нападений со стороны РФ в будущем. Система базируется на трех уровнях: украинские вооруженные силы, "коалиция желающих" и Соединенные Штаты.

