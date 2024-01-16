Судя по тому, что основные американские новостные каналы полностью игнорируют вчерашние удары Ирана и их прокси по объектам в Ираке и Курдистане, наш многолетний мировой жандарм сдулся.

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Взывать к тени Рейгана совершенно бесполезно - умерла так умерла.

Бряцать оружием занятие бесполезное. Как меня когда-то учили в 90-е годы: достал пистолет - стреляй, иначе выстрелят в тебя. Не готов? Не таскай с собой бесполезный кусок железяки. Никого, кроме мелкого хулиганья ты стволом не испугаешь, да и тех не обязательно.

Я о чем? Да вот о чем!

Хочешь быть самым крутым парнем на планете? Самый последний хусит должен знать, что за косой взгляд в сторону тебя и твоих друзей и ему, и его сообщникам запихнут в зад ракету вместе с пусковой установкой. Вот 100% запихнут.

И тогда в мире наступает мир и согласие.СССР плодил прокси, но США достаточно успешно их зачищали.Само существование Оси Зла было практически невозможно. СССР бежал за Штатами и аж задыхался и, в конце концов, проиграл сокрушительно в Афганистане и в холодной войне. Наступил момент истины, когда надо было дожать, разоружить идиотов, зачистить прокси до асфальта... В общем, показать не только яйца, но и дальновидность - потому что из семян зла никогда не вырастут розовые кусты. Никогда. Сколько бы мантр о мире не читали левые идиоты над зубами дракона, всходы от них будут ужасны.

Побуду-ка и я умным задним числом, как "моя жена потом" - если бы США были последовательны в своей политике и продолжили линию Рейгана-Тэтчер, то на сегодня мир бы не столкнулся с опасностью ядерного конфликта.

Когда враг падает, с ним не нужно вести душещипательные беседы, его надо добивать. Сразу же. Если не верите, посмотрите любой голливудский боевик)))За ножки Буша можно было купить мирное существование планеты. Потому что ножками Буша и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто ножками Буша.

Но время упущено. На районе бардак. Кучи хулиганов гнездятся в подворотнях и гаражах. И призвать к порядку офигевших от безнаказанности гопников некому. У них есть покровители, которые выросли из мелкого хулиганья. И что с этим делать совершенно не понятно.

Левые не способны на нормальные реакции, а правые ушли в глубокий маргинес.

Пат. Который может закончится мировым матом. Катастрофой.