Современная ось зла, разумеется, известна: палестина — иран — мордор — северная корея. Но есть ещё одна огромная страна, которая к ним ко всем очень причастна, — КНР.

Именно Китай помирил иран с арабами, именно Китай имеет неоспоримое влияние на россию и колоссальное — на кндр.

Если бы Китай перестал им всем помогать, ось бы значительно ослабла, а если бы он стал им ещё и мешать, она тут же развалилась бы. Дело Цивилизации это организовать, чем должна занятая, прежде всего, Главная страна мира.

Приз для КНР известен — восточная россия. Буду предельно щедр: поимел бы ввиду (в качестве согласованной, как минимум, зоны влияния) Забайкалье, Западную и Восточную Сибирь, а также Дальний Восток, то есть ВСЁ, ЧТО ВОСТОЧНЕЕ ЕНИСЕЯ, а заодно оставшуюся часть Тывы, Хакасию и оба Алтая. Но тогда уж — без Тайваня.

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Причём предложение Америка должна сделать двухпартийное: от имени и по поручению Байдена полететь с этой идеей в КНР должен Вечный Киссинджер, который примирил США с Китаем против ссср ещё полвека назад — при республиканцах Никсона и Форде, а с учётом того, что и Трамп продолжить политику предшественников в этом направлении наверняка бы не отказался (продемонстрировав так заодно республиканскую преемственность), в делегацию мог бы войти кто-нибудь из трампистов, причём не просто отпетых, а поотпетее (и чем больше он будет вонюч, тем лучше его услышат).

Тогда повторится с полувековым интервалом не только война в Израиле, но и американо-китайское противомордорское единение, чего пуйло, кстати, боится больше всего.

И да рухнет ось мирового зла. Не особо, кстати, изменившаяся со времён давшего ей такое определение Рейгана.