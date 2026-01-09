'Организация ценнее любого финансового вклада': Мацинка прояснил дальнейшее участие Чехии в 'снарядной инициативе'

Чехия продолжит участие в снарядной инициативе для Украины, делая акцент не на денежных вливаниях, а на координации и организации процесса. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка во время визита в Киев. По его словам, именно эффективное взаимодействие между партнерами обеспечивает результат для Украины.

Видео дня

Заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции глав МИД Украины и Чехии в Киеве. Об этом пишет информагентство "Укринформ".

Глава МИД Чехии пояснил, что "снарядная инициатива" и в дальнейшем будет работать как механизм сбора потребностей украинской стороны и поиска необходимых решений и контактов на международном уровне. Он подчеркнул, что ключевую роль играет именно способность быстро реагировать на запросы и налаживать логистику.

Мацинка отметил, что получил от украинского коллеги подробную информацию о ходе мирных переговоров, и признал реальную заинтересованность Украины в завершении войны. Вместе с тем он подчеркнул, что Киев уже продемонстрировал готовность к существенным компромиссам, а дальнейшие шаги теперь должны быть сделаны со стороны России.

Отдельно чешский министр заверил, что чешское общество не поддается влиянию кремлевской пропаганды и не поддерживает действия России. По его словам, позиция Праги остается последовательной – поддержка Украины в противостоянии агрессии и содействие справедливому миру.

Мацинка также отметил, что его оценка мирного процесса пока является "реалистичной", учитывая ситуацию на фронте и последние атаки РФ, и именно поэтому международная координация помощи Украине остается критически важной.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка направлялся в Киев поездом именно в то время, когда Россия нанесла комбинированный ночной удар по Украине. Дипломат назвал обстрел циничным "приветствием" на фоне обсуждений мирных инициатив и примером эскалационных действий, которые часто сопровождают попытки дипломатического урегулирования конфликтов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!