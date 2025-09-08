Орбан отличился скандальным заявлением о 'разделении' Украины

Венгерский премьер Виктор Орбан во время выступления очертил свое видение будущего Украины и Европы. Он заявил, что наша страна фактически уже находится в процессе раздела.

Видео дня

Выступление состоялось во время традиционной встречи в Кьотче, где Орбан представил свой политический доклад. Об этом сообщила венгерская газета Magyar Nemzet, которая привела слова премьера о том, что "российская зона уже существует".

По словам Орбана, нынешняя дискуссия идет лишь вокруг того, сколько украинских областей войдут в эту зону. Пророссийский политик считает, что Украина в итоге распадется на три части: российскую зону, демилитаризованную территорию и западный сектор, ориентированный на Европу.

Критика ЕС

Венгерский премьер также отметил, что Евросоюз сейчас слаб и переживает кризис управления. По его мнению, если не произойдет радикальных реформ, нынешний бюджет ЕС может стать последним.

Венгерский лидер напомнил, что еще в 2008 году ЕС обеспечивал четверть мирового ВВП, но сейчас эта доля упала до 17%, тогда как США вышли на 27%. Орбан назвал это "следствием провальной политики европейских лидеров" и заявил, что союз находится на грани "распада".

Прогноз для Украины

В то же время он подчеркнул, что будущее Украины тесно связано с глобальной политикой. По словам Орбана, западные страны пытаются втянуть ЕС в "общие долги", используя войну и перспективу членства Украины в ЕС. Он заявил, что это несет риски как для самого Союза, так и для его экономики.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как во время переговоров с президентом Украины и европейскими руководителями Трамп позвонил Орбану и спросил, почему венгерский премьер блокирует процесс вступления Украины в ЕС. В своем заявлении Орбан подчеркнул, что членство Украины в Евросоюзе не является гарантией безопасности, поэтому связывать интеграцию с военными гарантиями он считает опасным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!