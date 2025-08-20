Не изменил курс? Орбан сделал заявление о членстве Украины в ЕС после звонка Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление относительно членства Украины в Европейском Союзе. Это произошло после того, как 18 августа президент США Дональд Трамп связался с ним по просьбе европейских лидеров.

Видео дня

Как выяснилось, менять свою позицию Орбан не собирается. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Позиция Орбана относительно вступления Украины в НАТО

Во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими руководителями Трамп позвонил Орбану и спросил, почему венгерский премьер блокирует процесс вступления Украины в ЕС. По данным Bloomberg, европейские лидеры просили Трампа "использовать свое влияние на Орбана, чтобы он отказался от блокирования пути Украины в ЕС".

В своем заявлении Орбан подчеркнул, что членство Украины в Евросоюзе не является гарантией безопасности, поэтому связывать интеграцию с военными гарантиями он считает опасным.

"Зафиксировано, что членство Украины в Евросоюзе не означает никакой гарантии безопасности, поэтому связь членства и гарантий безопасности ненужна и опасна", - отметил он.

В то же время во время разговора венгерский премьер выразил заинтересованность в проведении следующего раунда переговоров между Россией и Украиной именно в Венгрии. Никакой официальной информации относительно этого саммита пока нет: ни Трамп, ни Орбан не комментируют звонок.

Между тем появилась информация, что приоритетным вариантом для проведения возможной трехсторонней встречи с участием лидеров США, Украины и России в Белом доме рассматривают столицу Венгрии – Будапешт. Впрочем, выбор еще может измениться.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Трамп сказал Путину, что тому придется встретиться с Зеленским, и призвал диктатора "быть реалистом".

Тем временем сам хозяин Кремля предложил встречу в Москве и хочет видеть Зеленского с глазу на глаз. От поездки в столицу государства-агрессора, которое не раз пыталось ликвидировать украинского президента, Зеленский отказался, как только услышал переданное Трампом предложение диктатора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!