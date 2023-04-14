Орбан назвал Украину 'несуществующим в финансовом плане' государством и повторил тезисы Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь продемонстрировал свою приверженность Кремлю, распространяя его пропагандистские и бессмысленные нарративы об Украине. В этот раз он назвал нашу страну "несуществующей в финансовом плане".

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По его мнению, озвученному в эфире радио Kossuth, как только Европа и США прекратят оказывать украинцам военную помощь, развязанная Россией война закончится. Хотя сам скандальный политик, как и Москва, называет боевые действия "конфликтом".

"По сути, Украина в финансовом плане – несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, что совершенно объяснимо из-за войны. Очевидно, что Украина не может сама себя финансировать", – попытался прогнозировать Орбан.

Венгерский премьер говорит, мол, вопрос заключается в том, "содержит ли Запад Украину". К тому же он считает, что как только Европа и США скажут "нет", война в Украине закончится.

По убеждению Орбана, европейские страны тратит на "содержание Украины" десятки миллиардов. Он заговорил об оплачивании украинских пенсий, финансировании госучреждений, органов здравоохранения и образование.

"И это огромные суммы, несколько десятков миллиардов евро, которых недостает европейской экономике. И очевидно, что это не может продолжаться бесконечно", – возмутился скандальный представитель правительства Венгрии.

Он указал, мол, его страна через общие бюджеты Европейского Союза вынуждено принимает участие в финансировании Украины. И это, обижено добавил Орбан, на фоне того, что "положение венгерского меньшинства на Закарпатье постоянно ухудшается".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, американский Конгресс якобы готовит проект закона, который позволил бы ввести санкции против приближенных к Орбану политиков. Большинство из них связано с крупной венгерской политпартией "Фидес".

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